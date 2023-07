Le remake sur Nintendo Switch de Psychic 5 Eternal sortira en Europe avec une localisation en anglais (langue disponible: Japonais, Anglais, Espagnol, Coréen, Chinois), selon un la page eShop. Psychic 5 Eternal sera lancé partout dans le monde entier le 27 juillet 2023. Il coûtera 20,00 € (21,99 $ aux États-Unis).

Psychic 5 Eternal a été annoncé sur la console en septembre dernier, mais uniquement au Japon. Il s’agit d’un remake du jeu d’arcade de 1987 avec de nouveaux modes, un nouveau ratio d’écran 16:9 et un nouveau mode à deux joueurs. Les fans peuvent également choisir entre les graphismes mis à jour et les visuels originaux.

Le jeu d’arcade Psychic 5 est un plateformer développé et publié par la société japonaise Jaleco en 1987. Psychic 5 propose une expérience de jeu unique, combinant des éléments de plateforme, de puzzle et d’action.

Le jeu met en scène cinq personnages jouables, chacun possédant des capacités psychiques spéciales. Chaque personnage a des pouvoirs différents, tels que la téléportation, la lévitation, la création de plateformes ou la manipulation d’objets. Les joueurs doivent utiliser ces pouvoirs pour surmonter les obstacles, résoudre des énigmes et affronter des ennemis variés à travers plusieurs niveaux. Psychic 5 se distingue par ses graphismes colorés et détaillés pour l’époque, ainsi que par sa jouabilité stimulante. Le jeu propose une grande variété d’environnements, des boss difficiles à battre et des secrets à découvrir. Il offre également un mode multijoueur permettant à deux joueurs de coopérer pour progresser dans le jeu.