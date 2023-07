C’est la rumeur du jour !

Deux gros leakers, Riddler Khu et Centro Leaks, ont laissé entendre que le prochain jeu Pokémon pourrait avoir des liens avec les jeux Nintendo DS, Pokémon Noir et Blanc. Les deux comptes suggèrent qu’il pourrait s’agir d’un nouveau jeu se déroulant à Unova, plutôt que de remakes.

Next year’s game hype has completely killed the DLC hype for me 😅 pic.twitter.com/8TrNAFoRrC — Centro LEAKS (@CentroLeaks) July 15, 2023

Le site Comic Book souligne le manque de Pokémon de la Génération 5 dans Pokémon Écarlate & Violet et ses DLC à venir, par rapport aux autres générations couvertes. Comic Book souligne aussi le manque de Pokémon de la Génération 4 dans Pokémon Épée et Bouclier, ce qui a été résolu par la sortie de Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante et Pokémon Legends : Arceus.

Comme toujours, il s’agit d’une rumeur et nous vous conseillons de prendre toutes les pincettes de rigueur.

La génération des jeux Pokémon Noir et Blanc a été lancée en 2010 au Japon et en 2011 dans d’autres régions du monde. Ces jeux ont été développés par Game Freak et publiés par Nintendo pour la console portable Nintendo DS. Pokémon Noir et Blanc proposent un scénario plus mature que les jeux précédents de la série, abordant des thèmes tels que l’éthique, la relation entre les humains et les Pokémon, ainsi que les responsabilités des dresseurs envers leurs créatures.

Dans Pokémon Noir et Blanc, le scénario se déroule dans la région d’Unys, où le joueur incarne un jeune dresseur de Pokémon qui aspire à devenir le meilleur dresseur de la région. L’histoire tourne autour des batailles entre les dresseurs de Pokémon, mais aussi d’un conflit plus profond impliquant la relation entre les humains et les Pokémon.

Le jeu commence avec le joueur qui reçoit son premier Pokémon de la part du professeur Keteleeria, le professeur Pokémon de la région d’Unys. Le joueur rencontre ensuite Cheren et Bianca, deux autres jeunes dresseurs qui deviennent ses rivaux tout au long de l’aventure.

L’histoire principale du jeu se concentre sur la Team Plasma, une organisation qui prétend vouloir libérer les Pokémon de l’oppression des humains en les séparant de leurs dresseurs. N dirigé par Ghetis, le chef de la Team Plasma, souhaite convaincre les dresseurs et la population d’Unys que la capture et l’utilisation de Pokémon sont immorales.

Au fur et à mesure que le joueur explore la région, il affronte les membres de la Team Plasma dans différentes villes et zones. Le joueur découvre également des N dans les lieux clés du jeu. N est un jeune homme mystérieux qui semble avoir la capacité de communiquer avec les Pokémon.

Le joueur se rend compte que la véritable intention de la Team Plasma n’est pas de libérer les Pokémon, mais plutôt de prendre le contrôle de la région d’Unys. Il est révélé que N est en réalité le fils adoptif de Ghetis et qu’il a été élevé dans le but de devenir le héros de la Team Plasma.

Le joueur se retrouve finalement confronté à N dans le château de la Ligue Pokémon d’Unys, où il doit affronter l’équipe de N dans un combat épique. Après avoir vaincu N, le joueur a l’occasion de combattre Ghetis, le chef de la Team Plasma, qui souhaite utiliser les pouvoirs de Reshiram (version Noire) ou de Zekrom (version Blanche) pour réaliser ses sombres desseins.

Après la défaite de Ghetis, le joueur devient le champion de la Ligue Pokémon d’Unys. Cependant, l’histoire ne s’arrête pas là. Le joueur peut continuer à explorer la région, capturer d’autres Pokémon, affronter des dresseurs plus puissants et compléter le Pokédex.

Ce qui a rendu la génération Pokémon Noir et Blanc unique, c’est l’introduction de plusieurs nouvelles fonctionnalités et mécaniques de jeu. Voici quelques-unes des caractéristiques notables :

Nouveaux Pokémon : La génération Noir et Blanc a introduit un total de 156 nouveaux Pokémon, portant le nombre total de Pokémon à 649. Ces nouveaux Pokémon étaient exclusifs à la région d’Unys jusqu’à ce que le joueur termine l’histoire principale. Saisons : Unys présente un système de saisons qui affecte l’apparence de l’environnement, les Pokémon sauvages rencontrés et certaines fonctionnalités du jeu. Chaque saison dure un mois réel, offrant une expérience de jeu différente selon la période de l’année. Mode Combat Triple et Rotation : Deux nouveaux modes de combat ont été introduits dans cette génération. Le mode Combat Triple permet aux joueurs de combattre avec trois Pokémon de chaque côté, tandis que le mode Combat Rotation permet aux joueurs d’échanger activement leur Pokémon en plein combat. Graphismes améliorés : Pokémon Noir et Blanc ont bénéficié d’améliorations graphiques par rapport aux générations précédentes, offrant des environnements plus détaillés et des animations de combat plus fluides. Scénario plus mature : L’histoire de Pokémon Noir et Blanc aborde des thèmes plus matures et complexes que les jeux précédents de la série. Les joueurs sont confrontés à des dilemmes éthiques et à des questions sur la relation entre les humains et les Pokémon.

Pokémon Noir et Blanc ont été bien accueillis par les fans et ont été un grand succès commercial. Ils ont également été suivis par des jeux complémentaires, Pokémon Noir 2 et Blanc 2, qui se déroulent deux ans après les événements des jeux originaux et proposent une nouvelle histoire et de nouvelles fonctionnalités.