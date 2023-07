Dans la dernière mise à jour officielle sur Sonic Frontiers indiquait que le jeu s’était écoulé à 3,5 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement.

Le magazine Famitsu a eu la chance de s’entretenir avec Yukio Sugino, président et directeur de l’exploitation de SEGA, sur un certain nombre de sujets, dont Sonic Frontiers. Selon Sugino, Sonic Frontiers a fini par se vendre à un plus grand nombre que ce que SEGA avait prévu. Sugino a également noté que de nombreux fans nord-américains ont écrit des messages sur leur approbation du jeu et de la voie suivie par Sonic, ce qui a rendu l’équipe de SEGA très heureuse.

SEGA a encore d’autres choses en réserve pour Sonic Frontiers, puisqu’une autre série de DLC gratuits sortira dans le futur. SEGA n’a pas encore donné de détails sur ce DLC gratuit, mais il ne fait aucun doute qu’il attirera quelques nouveaux joueurs vers le jeu.

Nous aurons par ailleurs droit à Sonic Superstars, un nouveau jeu en 2D dont le lancement est prévu pour l’automne 2023. À l’avenir, les fidèles de Sonic peuvent s’attendre à d’autres titres qui revisiteront les aventures classiques du hérisson bleu. Bien que les plans spécifiques pour l’avenir de Sonic n’aient pas été partagés, Sugino a clairement indiqué que les fans peuvent s’attendre à des remakes et des reboots à l’avenir.

« Bien sûr, nous devons faire de nouvelles choses, mais comme pour toutes les propriétés intellectuelles, nous n’avons pas de nouvelles œuvres ou de reboots. Nous développerons tout en choisissant ce qui est approprié à ce moment-là pour chaque propriété intellectuelle, comme ‘C’est la meilleure façon de faire cette propriété intellectuelle’. Sonic est également la propriété intellectuelle emblématique de SEGA et, parallèlement au nouveau jeu, nous envisageons des reboots et des remakes.