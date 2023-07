Je vous propose de jeter un œil sur les meilleures ventes physiques en France d’après GSD (Game Sales Data) via le S.E.L.L. pour la semaine 27 de 2023 (celle qui débute le lundi 3 juillet 2023 et se termine le dimanche 9 juillet 2023).

Le dématérialisé n’est pas pris en compte dans le classement. À propos de la méthodologie employée : le top des ventes en valeur hebdomadaire est extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente français.

PS5

Final Fantasy XVI

FIFA 23

God of war Ragnarök

PS4

Hogwarts Legacy

FIFA 23

F1 23

XSeriesX

Diablo IV Pack Cross-Gen

Diablo IV

Forza Horizon 5 – Premium Edition

XOne

Hogwarts Legacy

FIFA 23

GTA V – Prenium Edition

Switch

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Mario Kart 8 Deluxe

New Super Mario Bros. U Deluxe

PC

Minecraft Java & Bedrock

Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition

LES SIMS 4 – À la fac