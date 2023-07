Finie l’écriture maladroite des étudiants en japonais ! Ces manuels hyper didactiques et connectés, réunis dans un coffret, permettent d’apprendre à écrire simplement les hiragana, les katakana et les 100 kanji les plus utilisés de la langue japonaise à la perfection, comme un Japonais. En effet, cette méthode est basée sur celle utilisée dans toutes les écoles primaires au Japon et vous donnera tous les petits trucs pour parfaire votre écriture et écrire hiragana, katakana et kanji de façon assurée, comme un japonais les écrirait !



NDLR: si vous le pouvez, achetez sur la boutique en ligne éditeur plutôt qu’une grosse enseigne en ligne !

Ce pack comprend les deux tomes de la méthode d’apprentissage de l’écriture japonaise : NIHONGO : Apprenez vos Kana comme un Japonais ! et NIHONGO : Apprenez vos Kanji comme un Japonais ! (également disponibles séparément).

Il inclut également un cahier d’écriture de 48 pages exclusif spécifiquement conçu pour les étudiants et est le complément parfait aux 2 tomes de NIHONGO pour vous exercer, et un set de 101 Kanji cards offert.

Chaque page est dédiée à un signe avec l’intégralité et l’ordre du tracé indiqué, et trois formats de quadrillages pour entraîner son poignet à écrire dans toutes les tailles. Des exercices pratiques et des fiches de vocabulaire usuel mettent à profit les acquis.

Des QR codes permettent d’accéder gratuitement à des vidéos montrant les tracés, trait par trait et au ralenti !

De nombreux conseils, trucs et astuces mnémotechniques sont dispensés afin de retenir plus facilement et d’éviter tous les tics d’écriture que l’on retrouve généralement chez les étudiants étrangers apprenant le japonais. L’ouvrage est parsemé de nombreux petits encadrés culturels mettant en avant anecdotes et tranches de vie des Japonais vis-à-vis de leur écriture et de leur culture.

À propos des auteurs

Mizuki SAKAI est une jeune japonaise vivant en France depuis plus de 15 ans. Traductrice et artiste, elle travaille dans le milieu de l’édition et a déjà publié plusieurs ouvrages en français (Les Cent Sushi, Geek’s Food, NIHONGO – Apprenez vos Kana comme un Japonais ! , etc…).

Florent GORGES est auteur, traducteur/interprète et historien du jeu vidéo. Il a contribué à la chaîne Nolife en écrivant et en animant plusieurs émissions. Il est également l’auteur de nombreux ouvrages de référence sur l’histoire des jeux vidéo (L’Histoire de Nintendo…) et de biographies officielles de célèbres créateurs de jeux vidéo (Suda 51, Gunpei Yokoi, Yoshitaka Amano…).

NIHONGO – Pack Kana et Kanji Auteurs : Mizuki SAKAI et Florent GORGES Éditeur : Omaké Books Contenu : 2 x 130 pages + bonus 48 pages Format : 14,8 cm x 21 cm (A5) Prix de vente : 22 € Sortie officielle : 17 août 2023

