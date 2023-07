Voici sous vos yeux ébahis, avec Pinball FX de Zen Studio, ce qui sera sans doute l’un de nos tests les plus clivants. La licence de ce jeu de flipper est sans doute, depuis son arrivée sur le marché en 2007, la plus connue et la plus intéressante pour les joueurs. À la fois facile à prendre en main tout en étant configurable pour les amateurs de DIY et de pincab (c’est-à-dire les foufous qui créent leur propre flipper avec un PC dedans) et elle a fait le bonheur des petits et des grands qui ont pu y goûter. Mais, pourquoi ce test risque de ne pas plaire alors ? Et bien, car le public cible n’est peut-être pas celui que nous croyons.

Est-ce vraiment troll ?

Et, avant de parler des immenses qualités de la série des Pinball FX, commençons par parler modèle économique et cœur de cible. Mais, avant de rentrer dans les détails, évoquons plus avant la jeunesse du testeur. Celui-ci a pu grandir avec des titres tels Pinball Illusion sur Amiga ou Space Cadet sur PC. Le nombre de tables était alors très limité, puisque le premier des jeux mentionnés en comptait trois et le second une seule. Et, pourtant le nombre d’heures passées sur ceux-ci à quatre autour de la machine, que ce soit en famille ou entre amis, fut très important et sans doute à l’origine de ma passion future pour ces machines virtuelles ou non.

Mais, pourquoi cette digression, demanderont les plus hermétiques aux joies de l’enfance ? Tout d’abord, pour comprendre que le plaisir de jouer à un flipper tient d’abord et avant tout dans son apprentissage et sa maîtrise. C’est bien beau de vouloir cinquante tables, mais si c’est pour y passer deux parties avant de passer à la table suivante sans en avoir découvert le moindre passage caché, quel est l’intérêt ? Donc que ce Pinball FX soit disponible gratuitement en téléchargement avec trois tables et avec l’ensemble des options de jeux disponibles, il ne devrait pas en falloir plus pour satisfaire les joueurs que nous sommes.

Le modèle économique mis en place – parce qu’il ne faut pas oublier que si Zen Studio veut continuer de fonctionner, il faut bien qu’il gagne à un moment ou un autre de l’argent – consiste donc à nous faire payer pour des tables supplémentaires : soit à l’unité avec des prix de trois à six euros, soit en pack, souvent de trois tables avec des prix allant de douze à quinze euros. Ces tables sont souvent issues d’univers très connus. Nous allons donc retrouver des tables Star Wars à la pelle, mais aussi des tables Bethesda avec des thèmes comme Fallout ou Skyrim ou encore, pour les plus anciens, des éditions numériques de flippers ayant existé.

Encore une fois, le point de vue du testeur, que vous avez le droit de partager ou non, revient à dire qu’acheter l’ensemble des tables disponibles, soit plus d’une centaine pour la version Pinball FX 3 et une grosse vingtaine pour le lancement de ce nouvel opus, est une aberration en soit qui ne sert, dans la plupart des cas, qu’à frimer devant les copains en montrant qui a la plus grosse (collection de flippers) sans vraiment avoir le temps de découvrir, comme elles le méritent, chacune des tables.

À l’ouest rien de nouveau…

Et le clivage va maintenant arriver, car pour bénéficier de ces tables acquises depuis 2017 et l’arrivée de FX 3, il va falloir, et d’une attendre que celles-ci soient disponibles – car les amateurs de maths auront conclu qu’entre cent et vingt, il en manque quatre-vingts, qui arriveront sans doute au fur et à mesure – et de deux, repasser à la caisse. Prêt pour le review bombing des internautes n’ayant jamais touché à un flipper de leur vie ? Alors oui, j’ai fait partie des acheteurs. Deux tables en sept ans, ma contribution est maigre, mais elle m’a largement suffi et ma passion pour le flipper se nourrira sans doute aussi frugalement avec ce nouvel opus. Alors oui, je ne bénéficierai pas de toutes les tables qui existeront, mais de toute façon je n’aurai pas le temps de toutes les découvrir.

Et là encore le travail des développeurs de Zen Studio confirme leur bon sens et leur amour pour ce qu’est le flipper. Avant de lancer une partie et de voir la bille d’argent voltiger dans tous les sens, nous sommes invités à choisir un mode de jeu parmi six disponibles. Il y a d’abord le mode classique qui nous offre trois billes et une petite tape sur l’épaule. Rien de plus et rien de moins, mais avons-nous besoin de plus ? Comme le bonheur est dans la diversité, il existe ensuite le mode arcade. Dans celui-ci, nous avons à disposition trois bonus.

Ils peuvent être passifs comme l’augmentation exponentielle de notre score en fonction du nombre de mètres parcouru, ou actif comme la possibilité de ralentir le temps. Le résultat, comme son nom l’indique est bien plus arcade et change complètement notre vision du flipper. Notons que contrairement à Pinball FX 3, tous les bonus sont disponibles dès le début du jeu, il n’est plus nécessaire de les débloquer en enchaînant les high scores ou les objectifs.

… mais ce n’est pas grave

Nous pouvons ensuite nous amuser avec un mode une bille, qui nous laisse la possibilité de ne jouer qu’avec… une bille ! Vous le faites exprès de pas comprendre ou quoi ?! Un mode vie infinie avec un nombre restreint de temps ou de bumpers utilisés et enfin un mode entraînement qui nous laisse le loisir d’apprendre à lancer notre bille au moment opportun pour atteindre cette fichue rampe placée là-bas en haut à droite. Pour chaque table, un guide est disponible nous expliquant succinctement les différents événements, comment les déclencher puis comment y mettre un terme avec le plus de points dans notre besace.

Ces différents modes de jeu sont toujours extrêmement efficaces, mais c’est bien sûr le partage en ligne de nos high-scores qui vient mettre la cerise sur la silver ball. Pour chaque mode nous avons droit à un classement séparé et pouvons ainsi, avec beaucoup d’humilité, tenter d’atteindre nos objectifs. Petites nouveautés dans cette version, nous pouvons facilement mettre en place des tournois, ouverts à tous ou non, et ainsi défier la terre entière avec une personnalisation complète de la partie à jouer.

Continuons ce tour d’horizon des possibilités offertes avec la salle d’arcade. Dans celle-ci, nous allons pouvoir placer et organiser comme nous le souhaitons l’ensemble des trophées que nous avons obtenu sur les différentes tables et dans les différents tournois. Si l’idée de base est sympathique, l’impossibilité de se déplacer librement dans cette salle est un crève-cœur et l’impression d’une feature ajoutée plus ou moins à la va-vite est vite omniprésente alors que la gestion plus poussée d’un tel lieu aurait été un réel plaisir.

La dernière nouveauté de ce Pinball FX pioche du côté de jeux saisonniers avec la mise en place d’objectifs à atteindre chaque semaine pour ainsi débloquer de nouveaux items sur un temps limité. Vu le nombre de modes disponibles, ces objectifs sont variés et encouragent ainsi la découverte de ceux-ci. Sur ce premier mois d’essai, notre envie de retourner régulièrement sur le titre de Zen Studio a ainsi été encouragée ; il faudra voir si, sur le long terme, les récompenses vaudront le coup, avec notamment une mise à jour de la salle d’arcade.

C’est gratuit c’est pas cher

Abordons maintenant la dernière partie de ce test consacrée à la technique. Pas de révolution entre ce nouvel opus et son ancêtre. Les graphismes sont toujours aussi soignés. Si les tables inventées par Zen Studio sont colorées avec beaucoup d’animations à chaque événement démarré, les tables recréées à partir de modèles existants sont bien plus sobres et ne dénaturent en rien l’expérience de ces flippers devenus cultes. Le framerate est parfaitement stable, peu importe ce qui se passe à l’écran, mais ce sont surtout les options d’affichage qui sont appréciables : pouvoir jouer en mode vertical, que ce soit en nomade ou en docké, permet à chacun de prendre plaisir de la meilleure des manières.

La bande sonore n’est pas en reste, une fois la musique de fond baissée d’un ou deux crans, nous pouvons alors retrouver les sonorités de ces machines mythiques dans les meilleures conditions possibles. Entre les bumpers et autres effets sonores, le soin apporté à l’ambiance générale n’est jamais pris en défaut, peu importe la table choisie.

En termes de contenu, les trois tables de bases sont les classiques de chez Zen Studio, à savoir Wild West Rampage et Sorcerer’s Lair auxquelles s’ajoute Verne’s Mysterious Island. Ces trois tables sont parfaites pour commencer et sont à la fois faciles à comprendre tout en proposant un nombre agréable de rampes et d’événements. Viennent ensuite des partenariats avec, en vrac, Crypt of the NecroDancer, Dreamworks, Gearbox et notamment une table HomeWorld des plus étonnantes, Paramount, Godzilla, Snoopy, Star Wars, My Little Pony et William’s. Bref de quoi trouver son bonheur d’autant plus que chacune de ces tables offre un guide entièrement traduit en français.

Conclusion 8.5 /10 Ce nouvel opus de Pinball FX par Zen Studio va forcément être clivant. Si les néophytes profiteront d’un titre exceptionnel offrant de base trois tables gratuites plus que suffisantes avec l’ensemble des mécaniques en ligne disponibles et une prise en charge impeccable des capacités portables de nos Switchs, le constat n’est pas le même pour ceux étant déjà passés à la caisse sur son aîné. En dehors d’une salle de trophées personnalisable couplée à un système de récompenses mensuelles, les nouveautés sont limitées à de nouveaux partenariats et la non-portabilité des anciennes tables déjà achetées va forcément en faire rager plus d’un. Quoi qu’il en soit, jamais jouer au flipper n’aura été si agréable, complet et bon marché. LES PLUS Les graphismes sont toujours aussi propres et colorés

Les graphismes sont toujours aussi propres et colorés Les animations sont toujours adaptées aux univers des tables

Les animations sont toujours adaptées aux univers des tables La bande-son et les effets sonores mettent parfaitement dans l’ambiance

La bande-son et les effets sonores mettent parfaitement dans l’ambiance Le framerate est d’une solidité à toute épreuve

Le framerate est d’une solidité à toute épreuve Le gameplay est simple, mais sait se renouveler avec le mode arcade

Le gameplay est simple, mais sait se renouveler avec le mode arcade Les options d’affichage sont parfaitement adaptées à nos Switchs

Les options d’affichage sont parfaitement adaptées à nos Switchs La quête du high score mondial est bien présente

La quête du high score mondial est bien présente Le système de saison ajoute à la rejouabilité

Le système de saison ajoute à la rejouabilité Les tournois sont très faciles à mettre en place

Les tournois sont très faciles à mettre en place Chaque table a son guide précis, clair et détaillé

Chaque table a son guide précis, clair et détaillé Entièrement traduit en français

Entièrement traduit en français Gratuit de base avec trois tables, que demander de plus ?

Gratuit de base avec trois tables, que demander de plus ? Les nouveaux partenariats offrent certaines tables intéressantes et originales

Les nouveaux partenariats offrent certaines tables intéressantes et originales La salle de trophée entièrement personnalisable est une très bonne idée… LES MOINS … mais elle est sous-exploitée

… mais elle est sous-exploitée Les possesseurs de Pinball FX 3 ayant acheté beaucoup de tables vont forcément vouloir une portabilité de leur achat Détail de la note Graphismes 0

Bande-son 0

Gameplay 0

Options d’affichage 0

Prix/durée de vie 0

Ajout Vs FX 3 0