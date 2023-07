Dans ce jeu de plateformes rétro, libérez la puissance de Mjöllnir et utilisez vos compétences lors de votre voyage à travers les royaumes d’Asgard. Mais attention ! Des créatures mythiques feront tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher le jeune Thor d’accomplir son destin.

Cela fait un petit moment que nous n’avons pas entendu parler de la version Nintendo Switch de Tiny Thor. IndieForge et Asylum Square ont révélé aujourd’hui que le jeu de plateforme 16 bits arrivera sur la console le 3 août 2023. Le jeu est déjà disponible sur Pc via Steam.

Le héros nordique de Tiny Thor surmonte des niveaux qui regorgent de défis, de dangers et d’obstacles grâce à Mjöllnir. Le jeu se distingue avec ses graphismes en 16 bits, des commandes précises et de l’action fulgurante. Il fera le bonheur des fans de rétro.

Les mécanismes du marteau constituent la clé du jeu. Mjöllnir vous permet de réaliser des coups incroyables : un tir ciblé peut rebondir sur les surfaces ainsi que sur les adversaires. Les graphismes en 16 bits dessinés avec soin par Henk Nieborg et la bande sonore composée par Chris Hülsbeck feront le bonheur des joueurs, qu’ils soient fans du style rétro ou non ! Et Tiny Thor a encore bien d’autres atouts ! Ce qui commence comme un jeu de plateformes linéaire se développe au fur et à mesure en une aventure complète avec de nombreuses compétences à débloquer.

Le fils d’Odin affrontera des boss retors qui ne lui laisseront aucun répit. Chaque royaume est peuplé d’adversaires puissants qui veulent empêcher le jeune Thor de révéler sa véritable nature divine. Il faudra utiliser toutes vos compétences pour vous imposer !