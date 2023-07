Dans une récente vidéo, le célèbre journaliste américain Jeff Grubb a révélé des informations passionnantes concernant deux jeux emblématiques. Selon lui, nous pouvons nous attendre à la sortie prochaine de Metroid Prime 2 Remastered. Il a exprimé son optimisme quant à cette arrivée « relativement bientôt ».

Il a également déclaré que quelque chose en rapport avec The Legend of Zelda se produirait plus tard dans l’année, il précise que cela n’a rien à voir avec The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Personne ne sait de quoi il s’agit, mais il semble qu’il ne s’agira pas d’un contenu téléchargeable pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Voici ce qu’a déclaré Jeff Grubb :

Metroid Prime 2 Remastered sortira dans un avenir relativement proche. Cette phrase suivante, j’ai peur de la dire, donc je ne la dirai peut-être pas. Ecoutez… Je ne sais pas ce que ça veut dire, je vais vous dire ce qu’ils m’ont dit et si vous prenez ça et que vous le transformez en quelque chose d’autre, tout le monde, c’est de votre faute. Ok, c’est pour toi. Ce sera surtout ce que les gens veulent, d’accord. Il y aura des contrôles modernes, il y aura de la HD et des choses comme ça, mais il n’aura pas l’amour et l’attention que Metroid Prime a eus, non. Quelque chose qui n’a rien à voir avec Tears of the Kingdom va se produire avec Zelda plus tard dans l’année.

source