– Un nouveau trailer illustre les duels stratégiques qui passionnent les joueurs et joueuses depuis plus de dix ans –

Paris, le 20 juillet 2023 – Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge) et Ubisoft annoncent le grand retour de Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition, disponible aujourd’hui sur PC via Steam, PlayStation 4 (et PlayStation 5 par rétrocompatibilité) et Nintendo Switch. Les plus prompts à sauter au cœur de l’action pourront économiser 15 % sur le prix de lancement, fixé à 17,99 €, et 40 % supplémentaires sur PC si Might & Magic: Clash of Heroes figure déjà dans leur bibliothèque Steam. Les deux deals s’arrêtent le 2 août.

Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition, en bref :

Des combats stratégiques à l’épreuve du temps : maîtrisez les pouvoirs uniques de 15 personnages jouables différents, et des forces qu’ils commandent dans des batailles dynamiques et acharnées.

Une grande aventure épique : menez cinq héros et héroïnes dans le combat de leur vie, au cœur d'un conflit mondial détaillé dans une campagne solo extrêmement satisfaisante.

Une rénovation revitalisante : rééquilibrage du multijoueur, coup de frais graphique qui garnit la superbe direction artistique originelle de nouveaux rendus et portraits de personnages, une pincée d'améliorations diverses : tout cela amène l'excellent concept original vers de nouveaux sommets.

Un contenu costaud : Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition inclut le DLC I Am the Boss et ses quatre boss jouables, en plus d'un boss exclusif au multijoueur disponible en match rapide, en ligne comme hors ligne.

Nouvelles options de localisation : profitez de la richesse de Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition en japonais, chinois simplifié et chinois traditionnel pour la première fois.

Quarante ans avant les événements de Might & Magic V, Might & Magic: Clash of Heroes suit les aventures de cinq héros disséminés dans cinq régions différentes d’Ashan. Chacun doit suivre sa propre route, semée d’embûches, pour augmenter sa puissance, démêler un complot planétaire et sauver le monde des Forces Démoniaques. Le jeu profite de nombreuses améliorations subtiles apportées avec précaution par Dotemu, dont l’équipe est fan du chef-d’œuvre de Capybara Games.