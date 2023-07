Explorez un monde fascinant peuplé de minuscules créatures végétales

20 juillet 2023 – Découvrez une nouvelle aventure florissante avec la sortie de Pikmin 4 dès demain sur Nintendo Switch. Suite à un atterrissage en catastrophe sur une planète aussi mystérieuse qu’éloignée, un groupe de voyageurs de l’espace attend désespérément l’arrivée des secours. En tant que nouvelle recrue de l’équipe de sauvetage, le joueur a pour mission de localiser les signaux de détresse des rescapés et d’explorer une planète inconnue peuplée d’étranges créatures. Heureusement, certaines d’entre elles sont amicales !

Aidé par les Pikmin, de vaillantes créatures petites par la taille, mais fortes par le nombre, le joueur devra découvrir l’environnement, partir à la chasse au trésor dans de vastes zones ouvertes, affronter des créatures sauvages, résoudre des énigmes et porter secours aux voyageurs perdus.

Les Pikmin peuvent être cultivés, récoltés et rassemblés pour effectuer toutes sortes de tâches. De plus, ils peuvent avoir différentes formes, tailles et couleurs. Par exemple, les Pikmin rouges résistent au feu et disposent d’attaques puissantes. Les Pikmin glace sont un nouveau type de Pikmin capable de geler les créatures ennemies, les étendues d’eau et bien plus encore ! Récemment découverte elle aussi, l’espèce étrange des Pikmin luisants est parfaitement à l’aise dans le noir et peut étourdir ses ennemis en émettant de la lumière.

L’adorable chien sauveteur Otchin est aussi de l’aventure. Ce fidèle compagnon peut détruire des obstacles, déplacer des objets lourds et vous transporter, vous et vos Pikmin, lors de vos pérégrinations.

Des énigmes retorses, des créatures étranges et des boss redoutables vous attendent non seulement en surface, mais aussi dans les multiples grottes qu’abrite la planète. Le temps s’écoule différemment dans les profondeurs, vous pourrez donc descendre et les explorer à votre propre rythme.

Les experts de l’exploration à la recherche d’un challenge à leur hauteur pourront également se lancer dans des expéditions de nuit pleines de dangers et de créatures encore plus agressives. L’objectif de ces activités est de défendre des structures qui abritent le nectar luisant, une précieuse substance dont les bêtes sauvages raffolent. Les duels Dandori vous permettront de tester votre efficacité et vos compétences d’organisation soit en solo, soit contre un autre joueur sur la même console. Dans ces batailles, l’objectif est de collecter plus d’objets que l’adversaire dans le temps imparti afin de sauver le rescapé.

Une démo gratuite de Pikmin 4 est déjà disponible sur le Nintendo eShop. Elle permet aux joueurs de s’immerger dans cette aventure florale dès aujourd’hui. Toute progression pourra être transférée dans le jeu complet. Vous ne connaissez pas la série ? Cet opus est une excellente initiation pour tous ceux qui veulent en savoir davantage sur Pikmin.

