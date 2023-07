Annoncé officieusement hier par Amazon, Skull Island – Rise of Kong a été officialisé par GameMill ! On sait désormais que le jeu sortira en fin d’année et que le développement est assuré par IguanaBee (qui a déjà bossé sur G.I. Joe: Opération Blackout, dont il reprend la direction artistique et le rendu Comics/Cell Shading et certainement le moteur).

Est-ce un titre que vous attendez ? L’idée d’incarner un autre singe que Donkey Kong vous plait-elle ?

On vous laisse juger de tout cela en vidéo juste là: