Le YouTubeur Geekerwan a tenté de faire tourner des jeux PC sur sa console, en modifiant sa Nintendo Switch afin de la rendre plus proche d’une Steam Deck. Il parvient même à faire tourner des jeux PC modernes en mode natif, sans utiliser de logiciel de streaming ou d’autres astuces.

Dans la vidéo ci-dessous, Geekerwan détaille son processus de modification pour y installer Android et Linux. Il continue ensuite à peaufiner et à overclocker le matériel pour permettre de faire tourner des jeux plus compliqués. Certains de ces jeux, comme Genshin Impact et Half-Life 2, fonctionnent plutôt bien. D’autres, comme Grand Theft Auto 5 et God of War, semblent à la limite de l’injouable, avec des taux de rafraîchissement extrêmement lents et saccadés.