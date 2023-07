Wild Dogs est un Shoot’Em Up en side-scrooling sorti le 20 avril 2023. Il a été développé par 2ndboss et édité par QUByte Game Studio. QUByte Game Studio est un éditeur brésilien principalement connu pour ressortir des vieux jeux en tout genre, mais ils ont aussi un studio de développement tel que Vidas 99.

2ndboss est un petit développeur brésilien spécialisé dans les jeux rétro. Ils ont déjà cinq jeux sous leurs coudes (en comptant Wild Dogs) et en gage de qualité ils ont fait Milli and Greg, un excellent plateformer qui utilise des mécaniques similaires à Céleste.

Oh non des méchants, faisons la GUERRE !!!

Vous êtes un mercenaire et vous êtes accompagné de votre chien Teddy, votre but est de repousser une invasion alien de la planète Terre. L’histoire ne sert que de contexte au gameplay, le jeu sera sympathique à suivre puisqu’à la différence d’une guerre épique, vous aurez souvent des moments d’humour. Après, le jeu ressemble énormément et parodie la série Contra, avec un scénario identique à la série, en particulier Contra III, vu que les améliorations sont toutes identiques.

Vos armes de prédilection Piu Piu Piu et chien

Vous contrôlez un major dont le nom de code sera « Wild Dogs » accompagné de son fidèle Teddy. Vous serez équipé de deux types de tirs avec cinq points de vie pour survivre. Vous aurez des améliorations d’armes et aurez le tir de base, un tir multiple, un lance-flammes, un tir boomerang et un tir à tête chercheuse.

Vous tirez sur tout ce qui bouge en utilisant les divers power up afin de perdre un minimum de PV, et ce d’autant plus que la difficulté du jeu est importante, les économiser est donc primordial tout comme vos vies.

Il y aura différentes phases de véhicules qui iront d’un hélicoptère à un avion. Elles seront nombreuses et elles amèneront toutes un petit changement d’air à vos phases de tirs de base, bien que le principe reste le même en tirant sur tout ce qui bouge. Aussi, de temps en temps, vous contrôlerez Teddy le chien, qui a des phases plateformer principalement, mais vous aurez également d’autres phases que du plateformer pur.

Les ennemis seront régulièrement les mêmes. Avec une à deux variétés d’ennemis ajoutés après un niveau, ils arriveront sans cesse et se faire submerger arrive si vite. Les boss sont extrêmement réguliers, trois boss plus ou moins coriaces et le boss principal pour chaque niveau, ce qui rend le tout assez difficile, mais jamais autant qu’un Super Contra III.

Vous aimez les jeux game boy ?

Les musiques sont sympathiques, elles accompagnent bien l’ambiance de jeu où vous allez tirer à tout va. Le sound design est superbe, tout à un son propre bruit, ce qui rend facile de deviner ce qu’il se passe à l’écran, aussi bien les différentes attaques ennemies que celles des redoutables boss. Le pixel art se rapproche plus d’un jeu NES, peut-être même de la Game Boy, ce qui plaira aux gros pixels et aux fans du retro. D’ailleurs, vous pourrez changer les couleurs affichées. Il s’agit peut-être d’une référence à la Game Boy Color qui permettait, lorsque l’on allumait la console, de changer les couleurs du jeu. Les animations sont fidèles à ses graphismes, puisqu’on pourrait retrouver ces animations sur un jeu NES/Game Boy sur un jeu de fin vie de la console.

Ça dure le temps qu’il faudra

Comme beaucoup de jeux difficiles, cela va dépendre de votre skill, puisqu’il est assez difficile. Après, s’il devait ne pas vous résister, il durerait 1h30-2h. Il n’y a pas de 100%, ni d’objet à récupérer qui changera la donne, vous foncez tout droit en esquivant les tirs jusqu’à la fin du jeu.

L’un des principaux soucis de sa difficulté et de sa durée de vie réside dans le fait qu’un niveau relativement long comparé à Contra, et malgré vos cinq points de vie et trois vies de bases (obtention de plus de vies par 50 000 points obtenus), doit être recommencé en cas de mort. Si vous listez ce que vous devez faire, les phases d’ennemis qui arrivent partout, minimum trois mini-boss, une à deux phases alternatives de jeu et un boss après tout ça, tout cela rend l’expérience un peu frustrante par moments.

Conclusion 6.8 /10 Wild Dogs est un très bon Contra, si vous êtes fan, foncez le prendre puisqu’il n’est qu’à 9,99€. L’histoire se résume sur la paume de la main et ne raconte rien de particulier, juste qu’il aura quelques moments rigolos. Le gameplay est simple comme bonjour, mais dur à maîtriser avec sa difficulté importante. Les musiques sont sympas et elles seront cohérentes avec son ambiance et ses graphismes de Game Boy/NES. Le jeu est court et relativement difficile, ce qui peut vous rebuter un peu, mais un bon fan de Contra sait déjà à quoi s’attendre. Wild Dogs c’est simple, c’est nostalgique, tout marche, donc que vous soyez en terrain familier ou non, vous pourrez l’apprécier à sa juste valeur. LES PLUS C’est fun de tirer dans tous les sens

C’est fun de tirer dans tous les sens Un hommage à la Game Boy et à Contra

Un hommage à la Game Boy et à Contra Les musiques sont vraiment cools

Les musiques sont vraiment cools Les graphismes respectent la console mise en avant

Les graphismes respectent la console mise en avant Pouvoir changer les couleurs comme on souhaite telle la Game Boy

Pouvoir changer les couleurs comme on souhaite telle la Game Boy Les différentes phases de gameplay qui évitent la répétition LES MOINS Les niveaux sont longs et les recommencer est frustrant

Les niveaux sont longs et les recommencer est frustrant La difficulté est assez importante Détail de la note Gameplay 0

Musiques 0

Pixel art 0

Durée de vie 0

Fun 0