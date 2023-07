One Piece : Pirate Warriors 4 n’en a pas fini avec ses DLC, Bandai Namco et Omega Force dévoilant comme prévu aujourd’hui de multiples personnages DLC. La nouvelle a été communiquée lors du One Piece Day 2023.

Le Pack de la Bataille d’Onigashima sera disponible en septembre 2023. Luffy sera le premier à participer à la bataille finale d’Onigashima, et il pourra faire appel au Gear Five lorsqu’il utilisera des techniques spéciales. Deux autres personnages seront également inclus.

Et ce n’est pas tout, puisque deux autres packs de personnages DLC sont prévus à l’avenir. Pour l’instant, seules des silhouettes ont été montrées pour les premiers personnages des deux vagues de DLC. Bon, on devine déjà UTA du film One Piece RED. Pour la deuxième silhouette, on peut penser à Gol D. Roger tel qu’il apparaît dans le flashback de Wano, ou un certain membre du CP0 qui refait son retour post Wano (mais c’est moins probable).

One Piece: Pirate Warriors 4 est un jeu vidéo d’action développé par Omega Force et édité par Bandai Namco Entertainment. Il s’agit d’un jeu de type « Musou » ou « Warriors ». Le gameplay de One Piece: Pirate Warriors 4 est axé sur l’action et la destruction en masse d’ennemis grâce aux pouvoirs et aux compétences spéciales des différents personnages jouables. Chaque personnage possède un style de combat unique, des attaques spéciales et des capacités propres à son personnage dans l’anime. Les graphismes du jeu sont fidèles au style de l’anime, avec des animations fluides et des attaques spectaculaires. Les joueurs peuvent combattre seuls en mode histoire ou coopérer avec d’autres joueurs en mode multijoueur pour affronter des défis encore plus grands.

Attention Spoil Manga

Gear 5 est la forme ultime de Monkey D. Luffy. Il a été activé pour la première fois dans le chapitre 1044 du manga. Il va arriver au mois d’aout dans l’anime, ce qui explique les prochains DLC annoncés plus haut. Gear 5 est une forme extrêmement puissante qui donne à Luffy une variété de nouveaux pouvoirs, notamment la capacité de se transformer en Gomu Gomu no Mi Nika Fruit, une forme de dieu de la mythologie japonaise. Voici quelques-unes des capacités de Gear 5 : Gomu Gomu no Mi Nika Fruit : Luffy peut se transformer en Gomu Gomu no Mi Nika Fruit, une forme de dieu de la mythologie japonaise. Dans cette forme, Luffy peut étirer son corps à une taille et à une force illimitées, et il peut également créer des clones de lui-même.

Gomu Gomu no Red Roc : Luffy tire un poing étiré à grande vitesse sur son adversaire.

Gomu Gomu no Kong Gatling : Luffy enchaîne des coups de poing étirés sur son adversaire.

Gomu Gomu no Giant Pistol : Luffy étire son bras et le frappe sur son adversaire, lui infligeant d’importants dégâts.

Gomu Gomu no King Kong Gun : Luffy enchaîne des coups de poing étirés sur son adversaire, puis lui donne un coup de poing final avec sa force maximale.

Attention léger Spoil Film

Uta est une chanteuse de renom dans le monde de One Piece. Elle est née sur l’île de Wano et a été abandonnée par sa mère alors qu’elle était encore jeune. Elle a été élevée par un groupe de pirates, qui lui ont appris à chanter. Uta a un talent naturel pour le chant et sa voix est capable de faire des miracles. Elle peut guérir les malades, calmer les animaux sauvages et même faire apparaître des fleurs. Uta est une jeune femme très belle et charismatique. Elle est également très populaire auprès du public, qui la considère comme une icône. Cependant, Uta est également une personne très solitaire. Elle a peur de se rapprocher des gens, car elle ne veut pas les blesser avec sa voix. Dans le film One Piece Film : Red, Uta doit faire face à son passé et à ses démons. Elle doit également décider si elle veut utiliser sa voix pour le bien ou pour le mal.