Connectez-vous pendant le 2e anniversaire de Pokémon UNITE pour jouer à un type de combat inédit, explorer un nouveau Pass de combat et découvrir la toute-puissance du Pokémon Génétique sur l’Île d’Æos.

Ressentez la puissance de la Méga-Évolution avec Mewtwo dans Pokémon UNITE ! Mewtwo sera le tout premier Pokémon capable de méga-évoluer sur l’Île d’Æos. Mewtwo est spécialiste des puissantes attaques de base et peut méga-évoluer en Méga-Mewtwo X en remplissant sa Méga-Jauge après avoir atteint le niveau 5. Le Pokémon légendaire de la région de Kanto débarque pour le 2e anniversaire de Pokémon UNITE à l’occasion de l’évènement spécial du défi de la caverne de cristal de Mewtwo. Le permis Unité de Mewtwo pourra être obtenu sans dépenser de Pièces Æos ni de Gemmes Æos au cours de cet évènement. L’évènement du défi de la caverne de cristal de Mewtwo se tiendra jusqu’au mardi 15 août à 23:59 UTC dans Pokémon UNITE.

Pokémon UNITE fête son deuxième anniversaire

Fêtez le 2e anniversaire de Pokémon UNITE comme il se doit en découvrant un type de combat inédit : la Défense drastique ! Ces affrontements sont différents des combats habituels en 5 contre 5 de l’Arène Outremer et des Ruines Célestes de Théia. Les joueurs et joueuses devront protéger Forgelina, le Pokémon Marteau, de hordes de Pokémon affolés qui tentent de la perturber. Heureusement, vous pourrez compter sur des renforts ! Vous recevrez de l’aide de certains Pokémon vaincus en combat pour mettre toutes les chances de votre côté et recevoir des bonus spéciaux grâce aux boosts du transmetteur Æos.

C’est également le début d’une nouvelle saison de Pass de combat ! Jusqu’au 10 septembre 2023 à 23:59 UTC, le Pass de combat saison 17 propose d’incroyables récompenses, des articles de mode tendance et de nouveaux Holo-costumes comme Rongrigou pirate et Zacian pirate.

Les Pass de combat de Pokémon UNITE comportent 200 niveaux, dotés de missions palpitantes liées à des récompenses uniques jusqu’au niveau 100. Une fois ce niveau atteint, vous pouvez remporter des objets bonus tous les 10 niveaux, comme des articles de mode ou des Médailles de renfort Pokémon. Terminez les missions quotidiennes, hebdomadaires et saisonnières du Pass de combat pour remporter des points de Pass de combat et débloquer de nouvelles récompenses. Vous pouvez aussi échanger vos Gemmes Æos contre un Pass premium qui augmente automatiquement le niveau de votre Pass de combat de 10 et vous donne accès à des récompenses supplémentaires, telles que des Holo-costumes rares, à chaque nouveau niveau atteint par la suite.

Poursuivez la lecture de cet article pour tout savoir sur les atouts de Mewtwo dans cette dernière mise à jour de Pokémon UNITE. Glanez quelques astuces utiles avant de faire monter la Pression sur l’Île d’Æos !

Les fondamentaux de Mewtwo

Talent : Pression

Quand Mewtwo inflige des dégâts à un Pokémon adverse avec une attaque de base, la Méga-Jauge se remplit. Plus la Méga-Jauge se remplit, plus l’Attaque, la Défense et la Défense Spéciale de Mewtwo augmentent. Si la Méga-Jauge est pleine et que Mewtwo est au niveau 5 ou supérieur, ce dernier méga-évolue en Méga-Mewtwo X pendant une certaine durée. Lorsque Mewtwo méga-évolue, son Attaque, sa Défense et sa Défense Spéciale augmentent encore plus, et sa vitesse de déplacement augmente également.

Quand Mewtwo inflige des dégâts à un Pokémon adverse avec une attaque de base, la Méga-Jauge se remplit. Lorsqu’il méga-évolue, les attaques de base de Méga-Mewtwo X deviennent de type rapproché et soignent une partie de ses PV en fonction de la quantité de dégâts infligés.

Capacités aux niveaux 1 et 3

Choc Mental

Le lanceur inflige des dégâts à un Pokémon adverse et le rend incapable d’agir pendant une courte durée.

Le lanceur inflige des dégâts à un Pokémon adverse et le rend incapable d’agir pendant une courte durée. Bouclier

Mewtwo obtient un bouclier pendant une courte durée. Tant que le bouclier est actif, sa vitesse de déplacement est augmentée.

Capacités au niveau 5

Prescience

Mewtwo attire le Pokémon adverse indiqué vers lui et le vise. La vitesse de déplacement du Pokémon visé est réduite, et il subit plus de dégâts. Après une certaine durée, cette capacité inflige des dégâts au Pokémon visé en fonction de la quantité de dégâts subis pendant qu’il était visé. Prescience peut être améliorée pour infliger davantage de dégâts au Pokémon adverse visé.

Mewtwo émet des ondes psychiques vers le Pokémon adverse indiqué, ce qui lui inflige des dégâts et réduit sa vitesse de déplacement. Pendant que Mewtwo émet ces ondes psychiques, il subit moins de dégâts. À la fin de cette capacité, Mewtwo frappe le Pokémon adverse indiqué ainsi que les Pokémon adverses proches avec une puissante onde psychique, ce qui inflige des dégâts à tous les Pokémon adverses touchés. Lorsque Frappe Psy est améliorée, l’effet de réduction de vitesse de déplacement est renforcé.

Capacités au niveau 7

Soin

Le lanceur obtient un bouclier pendant une courte durée. Tant que le bouclier est actif, la vitesse de déplacement de Mewtwo est augmentée, et ses PV sont soignés en fonction des dégâts qui lui sont infligés par les Pokémon adverses. Quand les Pokémon adverses lui infligent suffisamment de dégâts pour faire disparaître le bouclier, le délai de récupération de toutes les capacités du lanceur est réduit, et la Méga-Jauge se remplit. Soin peut être amélioré pour augmenter la quantité de PV restaurés.

Le lanceur se téléporte à l’endroit indiqué. Pendant une courte durée, la vitesse de déplacement du lanceur et les dégâts infligés augmentent. De plus, ses attaques de base remplissent encore plus la Méga-Jauge. Téléport peut être amélioré afin d’infliger davantage de dégâts aux Pokémon adverses.

La capacité Unité de Mewtwo : Brûlure Psy Infinie

Mewtwo décharge une puissante onde psychique sur chaque Pokémon adverse. Les Pokémon adverses proches de chaque zone d’impact subissent des dégâts et deviennent incapables d’agir. De plus, leur Défense est réduite pendant une courte durée.

Analyse de la méta