Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Rainbow Skies – 5.1GB

WrestleQuest – 3.1GB

The Dragoness: Command of the Flame – 2.4GB

Operate Now: Hospital – 2.2GB

Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles – 2.0GB

Adore – 1.4GB

The Shape of Things – 1.2GB

Moving Out 2 – 1.1GB

Slime Girl Smoothies – 1.0GB

Hamster on Rails – 820MB

The Master’s Pupil – 680MB

X-Force Under Attack – 644MB

Venice 2089 – 617MB

Sonar Beat – 562MB

Psychic 5: Eternal – 525MB

Legend Bowl – 492MB

This Way Madness Lies – 491MB

Veritas – 439MB

The Forgotten Room – 268MB

Patrick’s Parabox – 218MB

3 Minutes Mystery – 199MB

Alchemy Poipoi SS – 178MB

A Short Tale – 162MB

Secret Summoner – 160MB

Pixel Game Maker Series Angel’s Gear – 149MB

Ferris Mueller’s Day Off – 138MB

Wild Legion – 136MB

Tiny Thor – 131MB

Heist Force – 120MB

Zoo Park Story – 87MB

Working Hard Collection – 44MB

Last Mage Survivors – 44MB

Skeljump – 38MB