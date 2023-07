Shpeshal Nick, auteur de leaks réguliers et plutôt fiable dans le monde du jeu vidéo, a déclaré dans la dernière édition du podcast Xbox Era que SEGA prévoyait de ressusciter deux anciennes franchises assez bien-aimées.

SEGA prévoirait de faire revivre la série Altered Beast et la franchise Gunstar Heroes, qui étaient toutes deux des hits de la SEGA Mega Drive. SEGA a déjà déclaré qu’elle cherchait à fouiller dans son catalogue et aujourd’hui, Forever Entertainment a laissé entendre qu’elle avait un nouveau projet de remake en cours. Les mêmes derrière les derniers remake de Panzer Dragoon et House of the Dead. Forever Entertainment a également annoncé qu’il travaillait sur un remake de Panzer Dragoon Zwei, qui devrait sortir en 2023.

De nombreux projets de remake ont vu le jour au Japon ces derniers temps. Le remake de Fear Effect Reinvented a été annoncé précédemment, mais le nombre de remakes non-japonais est-il également en augmentation ? Pour l’instant, nous travaillons avec les détenteurs de droits de propriété intellectuelle et leurs équipes pour continuer à apporter des ajustements à divers remakes de droits de propriété intellectuelle non japonais. Je pense que le nombre de remakes étrangers va augmenter, mais je suis personnellement un fan de jeux japonais et je veux sortir de plus en plus de remakes japonais. J’attends cela avec impatience (rires). Sur quel type de remakes souhaitez-vous travailler ? Il y a vraiment trop de titres que j’aimerais sortir, il serait même difficile de se limiter à dix (rires). Je pense que nous pourrons annoncer un nouveau remake dans le courant de l’année, alors les joueurs peuvent s’en réjouir !

Altered Beast est un jeu vidéo classique développé par Sega, sorti pour la première fois en 1988 dans les salles d’arcade. Il a été conçu par Makoto Uchida et fait partie des titres emblématiques de Sega. Le jeu a été ensuite adapté sur différentes consoles, surtout la Sega Mega Drive (ou Genesis en Amérique du Nord) et d’autres systèmes de jeu vidéo.

Le gameplay d’Altered Beast est un jeu de plates-formes classique où le joueur doit avancer en détruisant des hordes d’ennemis à travers différentes phases. Chaque niveau est composé de deux parties : la première se déroule dans un cimetière où le joueur doit combattre des ennemis pour récupérer les sphères d’énergie et la deuxième partie consiste à affronter un boss puissant. Une fois que le joueur a collecté trois sphères d’énergie, il peut se transformer en une des bêtes mythiques, ce qui renforce ses capacités de combat.

L’histoire d’Altered Beast se déroule dans la Grèce antique et commence avec une scène d’ouverture où le joueur assiste à la résurrection d’un ancien guerrier. Ce guerrier est un centurion, un soldat romain d’élite, qui se trouve être le protagoniste du jeu. Le centurion est ramené à la vie par Zeus, le roi des dieux de l’Olympe, dans le but de sauver sa fille Athéna.

Le dieu maléfique Neff a enlevé Athéna, la princesse d’or de Zeus, et l’a emmenée dans le monde souterrain, où il prévoit de la garder captive pour toujours. Zeus décide alors de faire appel au centurion pour cette tâche périlleuse, car il a besoin d’un guerrier courageux et puissant pour affronter les forces obscures de Neff.

Pour aider le centurion dans sa quête, Zeus le dote du pouvoir de se transformer en différentes créatures mythologiques en utilisant les sphères d’énergie rouge disséminées dans les niveaux du jeu. Ces transformations sont au nombre de cinq et incluent un loup-garou, un dragon, un ours, un tigre et un loup doré. Chaque forme offre des capacités de combat uniques et renforce la force du héros.

Le centurion doit alors traverser cinq niveaux différents, chacun rempli de créatures et de monstres issus de la mythologie grecque. Dans chaque niveau, il doit affronter des ennemis variés, ainsi qu’un boss puissant à la fin. Au fur et à mesure de sa progression, le centurion doit collecter les sphères d’énergie pour accéder aux transformations et gagner en puissance.

Finalement, le centurion atteint le monde souterrain où Neff détient Athéna captive. Il affronte Neff sous sa forme démoniaque dans un combat épique pour sauver la princesse et ramener la paix dans le royaume. Le centurion, avec l’aide de ses transformations puissantes, triomphe des forces maléfiques de Neff et réussit à sauver Athéna.

La fin du jeu dépend de la version à laquelle on joue. Dans certaines versions, après avoir sauvé Athéna, le centurion retourne à sa tombe et reprend sa place de repos éternel. Dans d’autres, il reste aux côtés d’Athéna, protégeant le royaume et veillant à ce que les forces du mal ne menacent plus jamais la paix.

Altered Beast est surtout connu pour son thème musical emblématique et ses voix numérisées qui répètent souvent la célèbre phrase « Rise from your grave » lorsque le joueur perd une vie et revient à la vie. Le jeu a connu un grand succès dans les salles d’arcade et sur la Mega Drive.

La franchise Gunstar Heroes est une série de jeux vidéo développée par Treasure, un studio japonais renommé pour ses titres d’action et de shoot ’em up. Le jeu original, Gunstar Heroes, est sorti en 1993 sur la console Sega Mega Drive (Genesis en Amérique du Nord) et a rapidement acquis une réputation de classique du genre.

Gunstar Heroes (1993) : C’est le premier jeu de la franchise et l’un des titres les plus emblématiques de Treasure. Il propose une action intense en 2D, un gameplay frénétique et des graphismes colorés pour l’époque. Les joueurs prennent le contrôle de Red et Blue, deux héros habiles et entraînés, qui utilisent une variété d’armes et de pouvoirs spéciaux pour affronter les forces de l’Empire. Le jeu est divisé en plusieurs niveaux remplis d’action, de plateformes et d’affrontements de boss épiques. Les joueurs doivent se frayer un chemin à travers des hordes d’ennemis, éviter des pièges mortels et vaincre des boss redoutables pour atteindre leur objectif ultime : empêcher l’Empire de s’emparer des Gunstars. L’histoire se déroule dans un futur lointain, où une organisation maléfique connue sous le nom d’Empire cherche à obtenir le pouvoir destructeur de quatre gemmes légendaires, connues sous le nom de « Gunstars. » Ces gemmes sont d’une puissance incroyable et pourraient causer des ravages s’ils tombaient entre de mauvaises mains. Pour empêcher l’Empire d’accomplir ses sombres desseins, les Gunstar Heroes, Red et Blue, se lancent dans une quête pour les arrêter. Gunstar Super Heroes (2005) : Dans Gunstar Super Heroes, les joueurs font face à de nouveaux défis, de nouveaux ennemis et de nouveaux niveaux remplis d’action trépidante. Le jeu conserve le style de gameplay rapide et intense de l’original, tout en ajoutant de nouvelles capacités et améliorations pour les personnages. Gunstar Super Heroes est la suite directe de Gunstar Heroes, bien que l’histoire se déroule après les événements du premier jeu. Les joueurs retrouvent les héros Red et Blue, qui doivent une fois de plus se lever pour faire face à une nouvelle menace qui pèse sur le monde. Cette fois, l’Empire revient avec de nouvelles ambitions maléfiques, et il appartient aux Gunstar Heroes de les arrêter avant qu’ils ne déclenchent le chaos.

Outre ces jeux principaux, Treasure a également développé des jeux connexes et des spin-offs dans l’univers Gunstar Heroes :

Gunstar Heroes: Treasure Box (2006) : Cette compilation exclusive au Japon pour PlayStation 2 inclut les versions d’arcade de Gunstar Heroes et d’autres titres classiques de Treasure tels que Dynamite Headdy et Alien Soldier.

Sega Ages 2500 Series Vol. 25: Gunstar Heroes Treasure Box (2006) : Une autre compilation au Japon pour PlayStation 2, qui inclut Gunstar Heroes et le jeu de rôle assez mystérieux Gunstar Heroes: Treasure Box.

Gunstar Super Heroes GBA (2005) : Un portage du jeu original Gunstar Heroes sur Game Boy Advance, inclus en bonus avec Gunstar Super Heroes.

