A l’instar du cinéma, de la musique et de bien d’autres types d’art, il existe dans les jeux vidéo des catégories de niche, c’est le cas des “manic shooters” ou joliment appelés en anglais Bullet Hell : l’enfer des balles. Il s’agit de jeux de tir de type shoot’em up dans lequel le joueur est le plus souvent aux commandes d’un vaisseau, dans lequel il doit affronter des vagues d’ennemis et esquiver dans le même temps une quantité phénoménale de tirs ennemis. Si Super Trunko Go ne met pas le joueur dans un vaisseau, pour le reste, le jeu coche toutes les cases du manic shooter.

Pourquoi les éléphants sont-ils idiots ?

Super Trunko Go met en scène un éléphant de l’espace qui utilise sa trompe pour tirer. Ce héros va devoir rétablir la paix à grands coups de blaster et sauver la planète du tyran Lord Tusk. Le scénario tient sur un ticket de bus et il n’est qu’un prétexte pour défourailler à tout va.

Le joueur dirige son éléphant avec le stick gauche et il dirige les tirs avec le stick droit et tire avec la gâchette droite. Le jeu entre dans une nouvelle niche : celle des twin sticks shooters. Notre héros peut sauter, se déplacer très rapidement sur une courte distance – manœuvre très efficace pour esquiver des tirs – et il peut changer d’armes en les ramassant à travers les niveaux. Il faut constamment faire attention à son stock de balles car être à court de munitions signifie devoir recommencer le niveau.

Les niveaux sont en 3D isométriques et les ennemis nous foncent dessus dès qu’ils nous aperçoivent. On comprend très vite qu’il faut reculer pour s’éloigner de l’ennemi tout en lui tirant dessus. Cette petite gymnastique est absolument impérative à mettre en œuvre sous peine de mourir très vite. La mort oblige à reprendre le niveau depuis le début, ce qui peut être assez frustrant quand on meurt loin dans le niveau.

Heureusement, des caisses sont disposées çà et là dans les niveaux et quand on leur tire dessus, on peut obtenir des munitions supplémentaires ou des kits de soins. Mais attention quand même, la plupart des caisses sont vides, et les faire exploser ne sert souvent qu’à perdre des balles.

Parce qu’ils se trompent toujours…

Dans les niveaux, il arrive aussi parfois de trouver de nouvelles armes et on peut alors switcher de l’une à l’autre, soit pour économiser un type de balles, soit parce qu’une arme est meilleure contre tel type d’ennemi. Quatre armes sont disponibles : une moyenne, une faible, mais avec une cadence de tir rapide, une plus lente, mais plus puissante, et une dernière qui tire trois projectiles en même temps et qui peut détruire la plupart des ennemis en un coup.

Dès les premiers niveaux, Super Trunko Go adopte un rythme très soutenu, et la mort devient de plus en plus fréquente. On ne peut pas traverser les niveaux à fond pour atteindre la sortie car il faut avoir éliminé tous les ennemis d’un secteur avant de pouvoir accéder à la zone suivante. Et il faut trouver la clé de chaque niveau pour pouvoir débloquer le sas de sortie.

Graphiquement Super Trunko Go est mignon, les ennemis et les vaisseaux sont futuristes, le jeu est très lisible ce qui est un moindre mal au vu du nombre de tirs qui arrivent de toutes parts à certains moments. Les bruitages sont très classiques pour ce genre de jeu et la musique en cours de jeu est suffisamment neutre pour ne pas énerver le joueur en cas de difficulté.

La difficulté justement est particulièrement élevée et ça dès les premiers niveaux. Une première source de frustration provient de la mort qui oblige à reprendre le niveau depuis le début. Il n’y a pas de checkpoint en cours de route et pour chaque niveau, ça passe ou ça casse. Super Trunko Go nécessite une véritable dextérité et des réflexes à toute épreuve : entre les tirs ennemis à éviter, les rayons laser à esquiver, les piques au sol à enjamber et les sauts millimétrés à exécuter, il faut vraiment avoir des nerfs à toute épreuve. Et il faut que ça dure car arriver au bout des trente niveaux du jeu demande du temps, de l’énergie et de la patience.

Conclusion 5 /10 Sous ses airs mignons avec son petit éléphant de l’espace, Super Trunko Go cache un manic shooter des plus difficiles. Les niveaux sont très longs, les ennemis très nombreux et très agressifs, et la mort est le plus souvent au bout du chemin. Les joueurs armés d’une patience colossale pourront y trouver leur bonheur, les autres seront vite frustrés par la difficulté vraiment trop élevée. LES PLUS Très difficile …

Très difficile … Jolis graphismes

Jolis graphismes Bande son sympa LES MOINS … Trop difficile

… Trop difficile Frustrant

Frustrant Rageant

Rageant Absence de checkpoints Détail de la note Graphismes 0

Bande Son 0

Fun 0

Durée de vie 0

Difficulté 0