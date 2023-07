Dracaufeu apparaît en tant que Pokémon-ex Téracristal de type Obscurité dans le JCC Pokémon ! Fêtez l’occasion en recevant un Dracaufeu de type Téracristal Ténèbres dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet.

Des Pokémon-ex Téracristal dotés de types inhabituels font leur arrivée et parmi eux, un Dracaufeu-ex de type Obscurité plonge le JCC Pokémon dans un torrent de flammes noires ! Fêtez la sortie de l’extension Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes et admirez la Téracristallisation dans toute sa beauté dans les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet en recevant un Dracaufeu de type Téracristal Ténèbres en tant que Cadeau Mystère. Vous avez jusqu’au jeudi 31 août 2023 à 23:59 UTC pour ajouter ce Dracaufeu à votre équipe en suivant les instructions ci-dessous, et en utilisant le mot de passe DARKTERA0006 !

Lancez votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Sélectionnez « Poké Portail » dans le menu principal. Sélectionnez « Cadeaux Mystère » puis « Via un code ou mot de passe » pour vous connecter à Internet. Entrez le mot de passe « DARKTERA0006 ». Le cadeau est transféré dans votre jeu. Il apparaîtra dans votre équipe ou dans votre Boîte Pokémon. N’oubliez pas de sauvegarder votre partie.

Découvrez ci-dessous un aperçu de la puissante carte Dracaufeu-ex de type Obscurité, et préparez-vous à l’ajouter à votre collection dès la sortie de l’extension Écarlate et Violet – Flammes Obsidiennes le 11 août 2023.