Letchworth, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 24 juillet 2022 : Blaze Entertainment et Just For Games sont heureux d’annoncer la sortie prochaine de deux nouvelles cartouches pour Evercade, l’écosystème rétrogaming à cartouches sous licence officielle.

La cartouche rouge numéro 31 « Sunsoft Collection 1 » rassemble six jeux classiques du célèbre développeur japonais, dont le succès culte Mr. Gimmick, la légende 8 bits Blaster Master et bien d’autres encore !

La cartouche bleue numéro 4 « Delphine Software Collection 1 » est quant à elle dédiée à trois grands classiques de l’Amiga et une légende du jeu console par les maîtres cinématographiques du jeu sur ordinateur, Delphine Software. Voyagez dans le temps dans Future Wars, élucidez un mystère international dans Operation Stealth, entrez en contact avec une race extraterrestre dans Another World et retrouvez votre identité dans Flashback !

Ces cartouches seront disponibles fin septembre 2023, et jouables sur toutes les consoles de l’écosystème Evercade (Evercade, Evercade VS , Evercade EXP ) ainsi que sur les futures consoles de poche récemment annoncées Super Pocket .

Cartouche #31 : Sunsoft Collection 1

Cette cartouche contient le classique Mr. Gimmick et le bien-aimé Blaster Master, ainsi que Blaster Master Boy, Aero the Acro-Bat, Journey to Silius et Arabian. Prenez le contrôle de Mr. Gimmick dans un monde fantaisiste ou foncez à travers un désert post-apocalyptique avec Blaster Master. Compatible avec tous les systèmes Evercade, cette cartouche vous permet de jouer en déplacement ou sur grand écran. La cartouche physique comprend les six jeux et le manuel en couleur fournit des instructions détaillées.

Liste des jeux : Aero the Acro-Bat

Arabian

Blaster Master

Blaster Master Boy

Journey to Silius

Mr. Gimmick

Cartouche Home Computer #04 : Delphine Software Collection 1 Cette incroyable collection comprend quatre jeux Amiga emblématiques – Future Wars, Operation Stealth, Another World et Flashback. Emportez ces classiques avec vous ou profitez-en sur grand écran avec votre système Evercade. La cartouche physique comprend les quatre jeux et le manuel en couleur fournit des instructions détaillées. Que vous aimiez la science-fiction, l’aventure ou les thrillers, cette cartouche est indispensable à votre collection de jeux rétro. Commandez dès maintenant et embarquez pour un voyage intemporel à travers l’espace et le temps. Liste des jeux : Another World

Flashback

Future Wars

Operation Stealth