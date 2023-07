Incarnez RIN, la dernière enfant du Créateur, entamant un voyage pour restaurer l’ordre dans un monde mystique. Collectez des aspects et des runes, créez des sorts et affrontez de puissants boss – vos frères et sœurs. Le destin du monde repose entre vos mains. Pouvez-vous sauver tout le monde ?

RIN : The Last Child a désormais une date de sortie sur Nintendo Switch. La sortie du titre est prévue pour le 21 septembre 2023, Klabater se chargeant de l’édition.

Incarnez RIN, la dernière enfant du Créateur, entamant un voyage pour restaurer l’ordre dans un monde mystique. Collectez des aspects et des runes, créez des sorts et affrontez de puissants boss – vos frères et sœurs. Le destin du monde repose entre vos mains.

L’histoire de RIN, de ses frères et sœurs, et de leur Créateur, le Conteur d’Histoires, a été inspirée par le mythe ancien bien connu de Cronus et de son conflit avec ses enfants. Elle aborde également le passage global des dieux qui doivent être remplacés par de nouveaux dieux. Les mythes de la création semblaient correspondre parfaitement au conte de fées sombre de Metroidvania – aucune trace d’homme, mais l’importance de la magie. Un motif important et une autre couche du scénario est le conflit entre l’obéissance à l’autorité – le père (le Créateur) ou la liberté – le libre arbitre et la responsabilité de soi-même et de ses décisions. L’histoire offre trois fins possibles en fonction de vos choix.

Dans le jeu, il y a 18 sorts élémentaires de trois catégories : attaque (10), défense (5) et utilité (3). Les sorts sont créés à partir des Aspects de la Magie (5) et des Modèles de Sorts. Ensuite, ils peuvent être enchantés avec une monnaie par des Runes Mineures (ajoutant plus de dégâts) ou améliorés par un schéma d’amélioration et des Grandes Runes (changeant l’effet). Le slot rapide permet d’assigner 3 sorts à la fois mais donne l’option de changer rapidement pour un autre ensemble de sorts. Mathématiquement, en considérant la combinaison des Runes Mineures, des Grandes Runes et des Améliorations, il y a autant que 7776 variantes de sorts. Au fur et à mesure que vous progressez, les sorts peuvent être désassemblés afin d’utiliser les composants des aspects pour un autre assemblage.

Au cours de votre voyage, vous allez combattre de nombreuses petites créatures formées à partir de leurs lieux de résidence tels que les Slimes, les Moustiques, mais aussi des bêtes plus grandes et effrayantes comme les Rats ou les Plantes Crachantes. Les combats principaux, cependant, nécessiteront non seulement un ensemble net de sorts et de compétences, mais surtout les décisions à prendre en fonction de votre volonté. En tant que RIN, le sixième enfant du Créateur, vous allez affronter cinq boss – vos frères et sœurs inconnus. Le destin du monde repose entre vos mains. Pouvez-vous sauver tout le monde ?