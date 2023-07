TERRACOTTA est un jeu d’action aventure développé par Appnormals Team (petit studio espagnol primé situé à Barcelone, axé principalement sur l’innovation et la narration) et édité aux Etats-Unis par Freedom Games et PlusDSgames. Sorti d’abord sur PC le 14 novembre 2022, ensuite quelques mois plus tard sur notre Switch le 25 Mai 2023.

Nous incarnons ici un soldat en terre cuite habité par l’âme d’un pauvre fermier, et ce guerrier est le seul à sortir de son état de terre cuite parmi les huit milles compagnons d’armes l’entourant.

Nous allons donc parcourir différents paysages de la Chine pour sauver ses âmes en peine piégées par le premier empereur pour l’accompagner dans l’au-delà. La déesse Nuwa semble être celle qui vous aura rendu mobile en y intégrant l’âme de ce paysan quelconque, pour restaurer un certain équilibre dans l’ordre naturel suite à cette malédiction sur ces 8 000 soldats.

Petit point historique : les soldats de terre cuite ont été découverts par des fermiers le 29 mars 1974 lorsqu’ils creusaient un puits près de la tombe de Qin Shi Huang, ce qui permet de rapprocher un peu le titre à la réalité.

Quand le Yin et le Yang s’entremêlent !

Nous sommes ici sur un gameplay que nous définirons de “défensif”: nous ne possédons aucune arme tout au long de l’aventure mais nous possédons le pouvoir du QI pour manipuler les éléments naturels tels que le vent, l’eau et la terre pour traverser les différents niveaux et résoudre les puzzles et énigmes que nous allons rencontrer au fur et à mesure et qui deviendront de plus en plus complexes.

Nous allons donc vaquer entre deux dimensions : le Yin et le Yang, en utilisant le QI pour passer de l’un à l’autre à volonté. Et ce pouvoir aura différents effets ou aspects selon la dimension dans laquelle nous nous retrouverons.

Le Yin est une dimension passée, sombre où les soldats sont “gelés”. Ici le QI sera utilisé pour créer des murs, activer des éléments et dessiner des puzzles.

Le Yang, dimension de l’au-delà, colorée et dangerese car les soldats sont réanimés et nous attaquerons. Ici, nous pourrons produire un bouclier rapide pour dévier les flèches, ou encore faire un dash pour traverser une porte qui se ferme rapidement.

Ces différentes capacités se retrouvent dans un arbre de compétences séparé en deux parties (forcément !) du Yin et du Yang, et pour les acquérir il faudra les obtenir dans la dimension adéquate. Nos allers-retours auront donc de l’importance car nous trouveront dès lors des pièces de monnaie, des éléments d’histoire spéciaux et des chemins d’accès présents dans l’une mais pas dans l’autre.

Chaque niveau comporte un bouton spécial qui, une fois actionné, libérera toutes les âmes du niveau dans une envolée d’oiseaux bleutés. Si c’était si simple ça se saurait ! Ces dits niveaux impliquent de comprendre l’environnement, les pièges et puzzles présents pour les utiliser à notre avantage et accéder au bouton final.

Et cela se complexifie au fur et à mesure, puisque, n’ayant pas d’arme pour nous défendre, il faudra jouer d’ingéniosité entre les dimensions pour piéger les soldats d’une dimension avec un mur crée dans l’autre et qui les encerclent par exemple. Ou encore d’utiliser une arbalète qui actionnera une porte avec sa flèche à condition d’avoir créé le mur qui fera rebondir cette même flèche.

Au niveau de la durée de vie, les développeurs indiquent une vingtaine d’heures environ, nous estimons que cela dépendra surtout des joueurs et de leur compréhension des niveaux et de s’ils vont au bout de l’aventure. Pour 18€33 sur l’eShop, c’est peut être un chouia excessif si cela doit finir dans la bibliothèque des jeux inachevés, mais pas non plus énorme pour un titre de ce style.

La lecture culture :

Le titre Terracotta n’est pas utilisé ici par hasard car c’est un terme italien qui désigne “terre cuite” qui est utilisé pour fabriquer des tuiles, vases, sculptures etc.

D’abord utilisé par les Etrusques (peuple du centre de la péninsule italienne – du IX au 1er siecle av.JC), ensuite par les Romains jusqu’à la Renaissance.

Depuis 1999, tous les ans à la fin du mois de Mai, se déroulera la fête de la terracotta à Montelupo Fiorentino.

En conclusion, Terracotta est un titre intéressant et plutôt original par son gameplay défensif, qui souffle de chargements longs au démarrage et entre les gros niveaux. Par ailleurs, cela peut rebuter certains joueurs, car nous souhaitions sans cesse nous défendre, mais avec quoi! Plus on avance et plus les niveaux sont complexes, truffés de mécanismes à activer et d'ennemis plus nombreux. Nous en perdions parfois la tête et le passage d'une dimension à l'autre était toutefois reposant pour se creuser les méninges sans (trop) de prise de tête. Ce titre semblerait être un "casse-tête aventure" plutôt qu'un action aventure, donc si vous êtes un joueur action avant tout, nous vous conseillerons plutôt de passer votre chemin, mais si vous aimez les défis et que vous êtes assez têtu alors ce jeu sera fait pour vous. LES PLUS gameplay original;

l'univers asiatique plutôt bien respecté;

musicalement bon….

durée du jeu assez longue;

difficulté progressive; LES MOINS temps de chargement un peu longs;

des niveaux à s'arracher les cheveux (pour ceux qui en ont !);

…. mais assez souvent occultés ou trop faible à entendre;

