Les échecs, avec un fusil à pompe

Le trio de développeurs PUNKCAKE Délicieux est heureux d’annoncer que leur roguelite de stratégie au tour par tour inspiré des échecs, Shotgun King: The Final Checkmate, sera disponible sur Nintendo Switch, Xbox Series S|X, Xbox One et PlayStation 4 & 5 dès le 24 août. Le jeu arrive sur consoles grâce au soutien d’Headbang Club. Découvrez un jeu d’échecs, mais en lieu et place d’une armée, vous n’avez que votre fidèle fusil à pompe.

La version console propose de nouveaux graphismes, des interfaces revisitées et un tout nouveau tutoriel pour les monarques encore en formation. Le codex des cartes et le tableau des réussites vous inciteront à progresser jusqu’à devenir un pousseur de bois reconnu dans votre club local.

Shotgun King: The Final Checkmate est sorti le 12 mai 2022 sur Steam et a rencontré un succès retentissant avec 93 % d’avis positifs. Conçu durant une game jam avant d’être étoffé pour sortir sur Steam, le jeu s’est doté d’une grosse mise à jour de contenu en novembre. Cette dernière a apporté de nouveaux modes de difficultés, du nouveau contenu et un nouveau mode de jeu.

À propos de Shotgun King: The Final Checkmate

En tour par tour, vous aurez le choix entre tirer sur les pièces adverses, recharger votre fusil ou bien déplacer votre roi et recharger en même temps. Évitez l’échec et mat et éliminez le roi ennemi pour terminer le niveau. Après chaque niveau, vous pourrez choisir entre deux combinaisons aléatoires d’une amélioration pour votre fusil et vous, mais aussi pour votre adversaire. Faites les bons choix, complétez les différents niveaux et vous pourrez peut-être récupérer votre royaume !

Fonctionnalités :

Faites des choix judicieux : à chaque tour, vous pouvez soit déplacer votre roi, soit tirer sur les pièces ennemies, mais n’oubliez pas de vous déplacer à nouveau pour recharger votre fusil.

à chaque tour, vous pouvez soit déplacer votre roi, soit tirer sur les pièces ennemies, mais n’oubliez pas de vous déplacer à nouveau pour recharger votre fusil. Évitez l’échec et mat : tuez le roi blanc pour compléter le niveau et passer au suivant !

tuez le roi blanc pour compléter le niveau et passer au suivant ! Améliorez les deux rois : après avoir terminé chaque niveau, vous améliorerez votre roi… mais également celui de votre adversaire !