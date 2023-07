En Corée du Sud, Nintendo partage peu le Top 20 jeux mensuel pour la Nintendo Switch sur son site web, mais l’entreprise propose des palmarès pour l’année entière et les deux moitiés de l’année ! Le Top 30 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop entre janvier et juin 2023, et ne concerne que les téléchargements payants du Nintendo eShop. Voici le Top 30 des logiciels du Nintendo eShop de la Nintendo Switch au Japon, couvrant la période allant du 1er janvier au 30 juin 2023 :

01./New. – The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo) {12.5.2023} (₩74.800) [physique / digital]

02./07. – Just Dance 2023 Edition (Ubisoft) {22.11.2022} (₩64.800) [physique / digital]

03./10. – FIFA 23 Nintendo Switch Legacy Edition (Electronic Arts) {30.9.2021} (₩47.000) [physique / digital]

04./17. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {03.4.2018} (₩74.800) [physique / digital]

05./04. – Kirby’s Dream Buffet (Nintendo) {17.8.2022} (₩15.000) [physique / digital]

06./05. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) {20.3.2020} (₩64.800) [physique / digital]

07./13. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {15.12.2017} (₩64.800) [physique / digital]

08./06. – Nintendo Switch Sports (Nintendo) {29.4.2022} (₩44.800) [physique / digital]

09./NEW. – Fire Emblem Engage (Nintendo) {20.1.2023} (₩64.800) [physique / digital]

10./00. – Super Snake Block (Isaias Game Dev) {04.8.2022} (₩12.000) [digital]

11./01. – Pokémon Violet (Nintendo) {18.11.2022} (₩64.800) [physique / digital]

12./02. – Splatoon 3 (Nintendo) {09.9.2022} (₩64.800) [physique / digital]

13./14. – Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo) {05.6.2020} (₩44.800) [digital]

14./00. – Don’t Starve Together (Klei Entertainment) {02.11.2022} (₩15.500) [digital]

15./12. – Overcooked! All You Can Eat (Team17) {23.3.2021} (₩41.000) [physique / digital]

16./18. – Civilization VI (Take Two) {05.3.2020} (₩34.000) [physique / digital]

17./08. – One Piece Pirate Warriors 4 (Bandai Namco) {26.3.2020} (₩64.800) [physique / digital]

18./09. – Diablo II: Resurrected (Blizzard) {24.9.2021} (₩51.900} [physique / digital]

19./New. – Kirby’s Return to Dream Land Deluxe (Nintendo) {24.2.2023} (₩64.800) [physique / digital]

20./00. – Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Nintendo) {12.2.2021} (₩64.800) [digital]

21./30. – Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy (Capcom) {2019.04.10} (₩36.100) [physique / digital]

22./19. – Mario Party Superstars (Nintendo) {2021.10.29} (₩64.800) [physique / digital]

23./00. – It Takes Two (Electronic Arts) {05.11.2022} (₩47.000) [digital]

24./00. – NBA 2K23 (Take-Two) {09.9.2022} (₩65.000) [physique / digital]

25./00. – New Super Mario Bros. U Deluxe (Nintendo) {11.1.2019} (₩64.800) [physique / digital]

26./00. – Persona 5 Royal (SEGA) {21.10.2022} (₩69.800) [physique / digital]

27./00. – Super Mario Odyssey (Nintendo) {03.4.2018} [physique / digital]

28./00. – Lacuna (Assemble Entertainment) {23.12.2021} (₩22.000) [digital]

29./20. – Monster Hunter Rise (Capcom) {2021.03.26} (₩48.400) [physique / digital]

30./00. – Skul: The Hero Slayer (NEOWIZ) {21.10.2021} (₩21.000) [digital]