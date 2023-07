Annoncé pour la première fois lors du Nintendo Direct de février 2023, Fashion Dreamer a enfin une date de sortie en Europe !

Nintendo vient d’annoncer que le successeur spirituel de la série Style Savvy / Nintendo Presents : Style Boutique sortira le 3 novembre chez nous (un jour après le Japon).

Entre dans un monde virtuel où tous tes rêves de mode peuvent se concrétiser et où coordination et communication se côtoient plus que jamais. Ta toute nouvelle vie d’icône de la mode attend !

Crée de nouvelles tenues pour emmagasiner les Likes !

Le monde virtuel grouille de Muses, des passionnés de mode en quête perpétuelle de nouvelles inspirations. Éblouis-les avec tes tenues les plus originales : si tu retiens leur attention, tu recevras leurs Likes. Accumule de plus en plus de Likes pour devenir une icône de la mode !

Envoie des Likes pour recevoir de nouveaux articles !

Tu as repéré une Muse qui ne manquait pas de goût ? Fais-lui savoir ! En lui donnant un Like, tu pourras utiliser ses articles de mode pour ton plaisir personnel, mais aussi pour recommander des tenues à d’autres Muses.

Développe ta marque avec des articles sur mesure, à ton image !

Lorsque tu conçois de nouveaux vêtements et accessoires, tout est possible ! Personnalise plus de 1 400 articles à collectionner, avec tes styles et tes couleurs préférés, pour un look vraiment original. Tes créations constituent la base de ta marque, alors recommande-les à d’autres Muses et pars à la conquête du monde de la mode !

Connecte-toi en ligne pour communiquer avec des Muses du monde entier !

Quand tu te connectes à Internet, les Muses des autres joueurs feront leur apparition dans ton monde, ce qui te permettra de t’approprier leurs tenues originales. Si elles font de même avec les tiennes, tes créations pourraient bien devenir une véritable sensation, avant même que tu t’en rendes compte !