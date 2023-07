Les artisans espagnols mystiques de Deconstructeam et leurs apprentis dévoués de Devolver Digital prédisent la sortie de leur dernière création, The Cosmic Wheel Sisterhood, pour le 16 août prochain sur PC et Nintendo Switch.

Cette nouvelle bande-annonce met en lumière la narration tortueuse qui tisse une toile de magie, de divination et de danger autour des nombreux personnages de l’histoire. Dans The Cosmic Wheel Sisterhood, vous apprendrez bientôt que si tout n’est pas votre faute, vous devrez malgré tout en endosser la responsabilité.

Incarnez Fortuna, une sorcière condamnée à l’exil sur un astéroïde, et créez un jeu de tarot unique en incorporant des éléments d’arcanes majeurs dans vos cartes pour leur donner des caractéristiques et des pouvoirs spécifiques. Faites-en bon usage pour déterminer le destin des personnages que vous rencontrerez.

Équipé de votre deck, plongez dans ce récit complexe qui s’étale sur plusieurs décennies et explore les thèmes de l’identité, de la communauté ou encore de la responsabilité. Parviendrez-vous à sauver votre clan, ou est-il condamné à disparaître ?