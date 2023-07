Saint-Ouen, France – 26 juillet 2023 – L’éditeur Just For Games, en partenariat avec l’équipe de développement Bevel Bakery et l’éditeur Abiding Bridge ont le plaisir d’annoncer que Sclash, le jeu de combat en un coup mortel, sera présent à l’événement américain de référence des jeux vidéo de combat : l’EVO 2023 de Las Vegas.

Le jeu sera disponible sur place en accès libre, mais également en tournoi, avec des skins gratuits à récupérer célébrant la sortie du jeu.

Lieu : Indie Arena Booth D2 – Mandalay Bay Convention Center – 3950 S Las Vegas Boulevard

Date : 4 et 5 août 2023

Sclash est un jeu de combat de samouraïs 2D plug’n play plein de tension, où un coup est suffisant pour tuer. Le jeu sera disponible sur PC via Steam et GOG dès le 4 août 2023, ainsi que sur consoles Nintendo Switch, Playstation et Xbox dans le courant de l’année.

À propos de Sclash:

Découpez jusqu’à la victoire ! Sclash est un jeu de combat de samouraïs 2D plug’n play plein de tension, et où un coup est suffisant pour tuer.

Incarnez des samouraïs dessinés à la main dans de magnifiques décors peints et affrontez vos adversaires dans des duels épiques et solennels où chaque coup compte. Gérez bien votre endurance, respirez et prenez votre temps pour porter un coup mortel.

Jouez en local et en ligne* au jeu de versus le plus intense, choisissez parmi 5 samouraïs, plus de 16 stages et plus de 50 skins à collectionner au fil des duels.

Apprenez-en plus sur le combat entre les clans Aki et Natsu, et découvrez une histoire inspirée de la culture japonaise dans le mode Histoire.

*En ligne via Remote Play Together, dans un premier temps. Toute l’équipe est en train de finaliser le Rollback Netcode du mode Online et nous préférons le repousser légèrement pour être sûrs qu’il arrivera tel que nous le souhaitions.