Petite habitude du studio nippon, Nippon Ichi utilise ses cartes de vœux estivales pour annoncer de nouveaux jeux. L’année dernière, la société avait teasé Disgaea 7 : Vows of the Virtueless avec cette méthode.

Nippon Ichi Software a publié sa carte de vœux pour l’été 2023, et grâce à l’utilisateur de X (oui, Twitter, on s’y fera jamais) @HC_3X, nous avons pu découvrir le teaser que le studio a prévu pour cette année. La carte représente un mystérieux personnage assis dans un bar, avec un texte qui dit « Coming soon ». Cela indique probablement qu’un nouveau jeu sera bientôt annoncé.

Nippon Ichi Software, Inc. (ou NIS) est une société de développement de jeux vidéo basée au Japon. Fondée en 1991, la société est surtout connue pour ses jeux de rôle tactiques uniques et originaux.

NIS est célèbre pour sa série de jeux « Disgaea », qui a acquis une base de fans internationale. « Disgaea » est un jeu de rôle tactique avec des éléments de stratégie et d’humour excentrique. Il se caractérise souvent par des mécanismes de jeu complexes, des systèmes de combat profonds, et des possibilités de progression élevées pour les personnages. Nippon Ichi est un éditeur prolifique sur Nintendo Switch, avec :



2017 Disgaea 5 Complete

2018 Disgaea 1 Complete The Witch and the Hundred Knight 2

2019 Disgaea 2 Complete Phantom Brave: The Hermuda Triangle Remastered La Pucelle: Ragnarok

2020 Disgaea 3 Complete Disgaea 4 Complete+ Labyrinth of Refrain: Coven of Dusk The Witch and the Hundred Knight 2: The Witch of the Holy Night

2021 Disgaea 6

2022 Disgaea 6 Complete

2023 Disgaea 7 Labyrinth of Galleria: The Moon Society