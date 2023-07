Saint-Ouen, France – 26 juillet 2023 – Astragon Entertainment, Team17 Digital, le développeur The Game Kitchen et Just For Games sont aujourd’hui ravis d’annoncer que Blasphemous II, suite très attendue du metroidvania en pixel-art bien aimé des joueurs, sera disponible en édition physique sur Nintendo Switch, Playstation 5 et Xbox Series X dès le 24 août prochain. Les précommandes sont désormais ouvertes.

Avec trois armes uniques à acquérir et à maîtriser, ainsi qu’un choix de compétences élargi, les joueurs devront utiliser ces nouveaux outils pour survivre et explorer une terre bien décidée à les renvoyer dans la tombe. Des ennemis monstrueux et des défis se cachent à chaque tournant, et le Pénitent doit tous les affronter dans sa mission afin d’empêcher la naissance prophétique d’un nouvel Enfant du Miracle, tout en collectant des éléments épars de l’histoire, en découvrant des secrets oubliés depuis longtemps et en évitant l’étreinte finale de la mort, encore et encore.

À propos de Blasphemous II : Le deuxième manuscrit de la série Blasphemous annonce le retour du Pénitent, avec une histoire qui se poursuit depuis le DLC gratuit Wounds of Eventide du jeu original, où le Cœur dans le ciel annonçait le retour du Miracle et prédisait la naissance d’un nouvel enfant miraculé. Se réveillant dans une nouvelle contrée étrange, et arraché à sa dernière demeure, le Pénitent est replongé dans le cycle sans fin de la vie, de la mort et de la résurrection. Il n’a d’autre choix que d’explorer ce nouveau monde périlleux et d’en découvrir les secrets tombés dans l’oubli depuis des temps immémoriaux. Se dressant sur votre chemin, des hordes d’ennemis grotesques attendent le jugement final exécuté par la main brutale du Pénitent. Des boss titanesques et contre nature se tapissent également dans les ténèbres, prêts à vous renvoyer dans le tombeau d’où vous venez. Les terrasser ne sera guère aisé, mais avec Blasphemous 2 qui offre plus de possibilités de personnalisation et d’amélioration de vos compétences, ainsi que plusieurs nouvelles armes uniques à manier avec un zèle vertueux et une fureur infinie, nul doute que la victoire est à portée de main. Au final, une seule chose est sûre… Jamais la pénitence ne s’arrête. Caractéristiques principales : Découvrez un monde riche et non linéaire : Une série de paysages grotesques et enchanteurs vous attendent, débordant de charme gothique et jonchés de pièges impitoyables ; il n’y a pas de mauvais virage à prendre, seulement des comptes à régler.

Des combats sauvages : des exécutions brutales et des combos étendus offrent de nouvelles façons dévastatrices de détruire les abominations qui vous attendent.

Jouez à votre façon : Blasphemous 2 offre la possibilité de personnaliser et d’améliorer les compétences de base des Pénitents, et introduit de nouvelles armes uniques qui élargissent les tactiques des joueurs.

Surmontez des combats de boss intenses : Des boss retors dotés de motifs d’attaque et de capacités de destruction uniques vous attendent dans les recoins les plus sombres de cette nouvelle contrée tordue.