Décimez vos adversaires comme jamais auparavant dans Disgaea 7: Vows of the Virtueless ! NIS America dévoile aujourd’hui un trailer inédit consacré aux nouvelles fonctionnalités de ce nouvel opus de la série de tactical RPG, Disgaea.

Utilisez le Mode Mégamax afin d’agrandir vos combattants pour qu’ils atteignent des proportions dantesques et dominer ainsi le champ de bataille. Ensuite, accumulez assez de fureur dans le Mode Luciférien pour déchaîner une attaque dévastatrice. De plus, avec 45 classes de personnages et des fonctionnalités supplémentaires comme la réincarnation d’objets, les combats classés en ligne et une intelligence démoniaque retravaillée, les possibilités sont infinies dans Disgaea 7: Vows of the Virtueless.

Le jeu sortira en version physique sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch le 6 octobre 2023 .

À propos du jeu :

Le royaume démoniaque de Hinomoto est en train de changer et l’époque des valeureux guerriers est bientôt révolue. Pris dans toute cette agitation, Fuji, un samurai paresseux, et Pirilika, une fan inconditionnelle du Bushido, se retrouvent contre toute attente à faire équipe. Tous deux s’engagent dans une lutte contre un régime tyrannique, qui les mènera sur la voie de la rédemption et de l’honneur !

Embarquez dans une aventure épique, dans ce Tactical RPG débordant de nouvelles fonctionnalités diaboliquement excitantes telles que le Mode Mégamax, le Mode Luciférien, la Réincarnation d’objet, la fonction combat automatique améliorée, ainsi que des affrontements en ligne classés. Il vous sera également possible de personnaliser votre propre équipe à l’aide d’un roster de plus de 40 classes de personnages. La franchise Disgaea n’a jamais était aussi grande qu’avec Disgaea 7: Vows of the Virtueless.

Caractéristiques :

Des combats au MAX : Un jeu débordant de nouveaux contenus incluant le mode Infernal, la Réincarnation d’objet et le Mode Mégamax qui permet à vos personnages de devenir titanesques et d’infliger d’énormes dégâts !

Camarades d'armes : Votre potentiel de combat est sans limite grâce aux 40 classes de personnages différentes dont 4 inédites : Maiko, Bandit, Princesse Zombie et Mauvais-œil !

: Votre potentiel de combat est sans limite grâce aux 40 classes de personnages différentes dont 4 inédites : Maiko, Bandit, Princesse Zombie et Mauvais-œil ! Un monde de Guerriers : Inspiré du Japon féodal, Disgaea 7 tire ses origines à la fois de l’histoire ancienne et moderne. Cet épisode narre ainsi un somptueux conte autour de la rédemption.

Contenu de l’édition physique

– Le jeu Disgaea 7: Vows of the Virtueless sur PlayStation 5, PlayStation 4 ou Nintendo Switch

– Un mini artbook

– La bande-son numérique à télécharger

Informations :

Date de sortie : 6 octobre 2023

6 octobre 2023 Plateforme(s) : PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch

PlayStation 5, PlayStation 4 et Nintendo Switch Genre : Tactical RPG

Tactical RPG Joueur(s) : 1

1 Texte : Français

Français Voix : Anglais/Japonais

Anglais/Japonais PEGI : 12

12 Editeur : NIS America

NIS America Développeur : Nippon Ichi Software