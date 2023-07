Walnut Creek, Californie, Saint-Ouen, France – 27 juillet 2023 : Modus Games, Arc System Work, le développeur Secret Base et Just For Games font équipe pour lancer un combo dévastateur, avec la sortie ce jour de Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons !

Just For Games est ravi de distribuer partout en France l’édition physique du jeu, maintenant disponible sur Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5 et Xbox One / Series X.

Situé dans le champ de ruines nucléaires de New York en 199X, Double Dragon Gaiden : Rise of the Dragons met en scène un affrontement entre les frères emblématiques de Double Dragon, Billy et Jimmy Lee, et leurs alliés contre les gangs criminels qui terrorisent la ville pour la dominer. En battant un gang, les autres saisiront l’opportunité de s’emparer de plus de pouvoir en améliorant leurs propres capacités et en introduisant de nouveaux sous-boss pour abattre les joueurs. Pour faire face à cette situation, les combattants disposent d’une multitude de ressources : Des combats en équipe incroyables et fluides

Une multitude de combos dévastateurs et de coups spéciaux pour les 13 personnages uniques du jeu.

Une coopération locale à deux joueurs qui quadruple l’action avec un ami.

Des améliorations à débloquer !

L’édition physique est livrée avec les objets exclusifs suivants : Feuille d’autocollants des personnages Double Dragon Gaiden

Affiche du jeu