Avec le succès du jeu original, les joueurs ont été surpris par le fait que nous n’ayons jamais vu un Sonic Mania 2. Il s’avère qu’il y avait en fait un certain intérêt initial de la part de SEGA, mais les choses n’étaient finalement pas censées se passer ainsi. Sonic prend désormais une nouvelle direction avec Sonic Superstars qui arrive en fin d’année. Arzest prend la tête du projet avec Naoto Ohshima (qui a travaillé sur les jeux originaux de la série), mais l’équipe de Sonic Mania n’est pas impliquée, mais elle prépare son propre jeu, Penny’s Big Breakway, et le jeu de plateforme en 3D sortira sur Switch au début de l’année 2024.

Dans une interview accordée à Game Informer ce mois-ci, Takashi Iizuka, responsable de la création de Sonic Team, a déclaré à propos de Sonic Mania 2 : « Il y a eu une période après le développement de Sonic Mania 2 :

« Il y a eu une période après le développement de Sonic Mania où nous avons travaillé avec eux pour envisager des concepts pour la prochaine génération de Classic Sonic. Il est dommage que cela n’ait pas abouti à un jeu fini. Néanmoins, je suis heureux que la nouvelle génération de Sonic classique dont nous avons parlé avec eux ait été réalisée avec Superstars ». « Beaucoup de choses dont nous avons parlé avec Christian (Whitehead), vous savez, ‘Faisons un jeu visuellement riche qui ne soit pas basé sur des pixels. Ne réutilisons pas les éléments de Mania. Faisons quelque chose de tout à fait nouveau avec des niveaux inédits ». C’est là que le début de la conception a eu lieu après Mania, mais tout s’est arrêté. Lorsque nous avons lancé Sonic Superstars avec l’équipe d’Ohshima-san, une grande partie des conversations que nous avions eues avec Christian étaient déjà dans nos têtes, et nous avons commencé à créer un nouveau jeu dans une veine similaire : « Faisons quelque chose de nouveau » et « Faisons quelque chose qui ne soit pas du pixel ».

Whitehead s’est également exprimé sur les discussions initiales avec SEGA concernant un nouveau jeu potentiel :

« Lorsque nous avons créé Evening Star, notre objectif a toujours été d’aller au-delà du pixel art en 2D pour passer à des jeux en 3D et de développer de nouvelles propriétés intellectuelles originales. Evening Star a travaillé avec SEGA pour explorer les directions possibles de Classic Sonic après le succès de Sonic Mania. Cependant, Sonic Mania 2 n’a jamais été développé, car nous nous sommes mis d’accord très tôt sur le fait que nous devions essayer de faire quelque chose de nouveau, comme un jeu dessiné à la main en 2D ou en 2,5D. À la même époque, Evening Star développait son nouveau moteur Star Engine, et nous avons donc fini par créer un prototype de Sonic qui jouait avec la profondeur en 2,5D, ainsi que d’autres idées de gameplay. Comme l’a dit Iizuka-san, [Evening Star] n’a pas poursuivi la production du jeu, et c’est Arzest qui a pris les commandes et réalisé Superstars aux côtés de Sonic Team. »

Sonic Mania est un jeu vidéo de plateforme développé par Christian Whitehead, Headcannon et PagodaWest Games, et publié par SEGA. Il est sorti en 2017 pour célébrer le 25e anniversaire de la série Sonic the Hedgehog. Le jeu a été très bien accueilli par les joueurs et les critiques, car il parvient à capturer l’esprit et le style des anciens jeux Sonic tout en introduisant des éléments nouveaux et créatifs.

Le jeu propose un mélange de niveaux classiques remasterisés issus des premiers jeux Sonic, tels que Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD et Sonic the Hedgehog 3 & Knuckles, ainsi que de nouveaux niveaux originaux conçus spécialement pour Sonic Mania.

Les personnages jouables principaux sont Sonic, Tails et Knuckles, chacun ayant ses propres capacités uniques. Le jeu propose également un mode multijoueur compétitif où jusqu’à quatre joueurs peuvent s’affronter dans des courses pour atteindre la ligne d’arrivée en premier.