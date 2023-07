Le successeur de la Nintendo Switch n’a pas encore été officiellement révélé, mais il semble de plus en plus probable qu’il sortira dans les premiers mois de 2024, et les informations découvertes aujourd’hui confirme les théories.

Comme le rapportent Notebook Check et MoneyDJ, le fabricant chinois PixArt, qui a fourni le SoC alimentant les capteurs JoyCon ainsi que d’autres pièces pour les précédentes consoles de salon de Nintendo, telles que la Wii et la Wii U, a révélé dans son dernier rapport financier qu’une nouvelle console d’une entreprise japonaise qui n’a pas lancé de nouvelle console depuis des années dont ils fournissent des pièces sortira au début de 2024. En gros, le rapport cite la Nintendo Switch 2 et Nintendo, sans les nommer par souci de droit, étant donné qu’il s’agit de la seule entreprise japonaise qui n’a pas sorti de nouvelle console depuis des années, ce qui exclut totalement Sony et une éventuelle Ps5 Pro/HD/Slim/Plus/Pigeon.

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise chinoise fait allusion à une date de sortie début 2024 pour la prochaine Nintendo Switch. Hongzhun, un fabricant de boîtiers métalliques, a révélé plus tôt ce mois-ci qu’ils s’attendaient à une augmentation des ventes au cours de la seconde moitié de l’année en raison de la planification par Nintendo de la sortie d’une nouvelle console au cours du premier trimestre 2024.

En mai dernier, le président Shuntaro Furukawa a déclaré qu’aucune nouvelle console ne sortirait avant la fin de l’année fiscale en cours, qui se termine le 31 mars 2024. Comme les devkits sont apparemment déjà entre les mains de développeurs sélectionnés, nous devrions toutefois nous attendre à ce que de nouvelles informations sur la console arrivent assez rapidement, après Noël pour éviter une chute des ventes. Pourquoi pas début janvier, comme lors de l’annonce de la Nintendo Switch en 2017 ?

