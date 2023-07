Le chef-d’œuvre du RPG tactique est de retour ! Le deuxième épisode de la série Front Mission est enfin présenté pour la première fois en dehors du Japon.

Caractéristiques du jeu :

Un scénario de grande envergure

Combat stratégique au tour par tour

Personnalisation des vanzers

Scènes de combat confortables

Caméra libre

Nouveaux effets sonores

Musique de fond arrangée

Prise en charge de neuf langues.

Douze années se sont écoulées depuis la fin de la deuxième guerre de Huffman. Le 12 juin 2102, la République populaire d’Aroldesh, appauvrie et souffrant d’un grave déclin économique, s’est soulevée en masse et a déclaré son indépendance vis-à-vis de l’O.C.U. (Confédération d’Ossiana), dirigée par Ven Makkajer. Front Mission Second : The Remake raconte une histoire qui ne peut être racontée à travers les perspectives de trois personnages (Ash, Lisa et Tomas) dans une simple dichotomie entre la justice et le mal !