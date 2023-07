Dogotchi: Virtual Pet fait partie de cette longue liste de free-to-play sur mobile qui arrivent sur Nintendo Switch à un prix exorbitant. Ce jeu rétro est développé par Mawges, une petite équipe de développeurs polonais composée par deux personnes. Dogotchi: Virtual Pet existe depuis 2017 et il est édité sur la console nippone par RedDeer.Games, qui avait déjà notamment publié… Catgotchi: Virtual Pet… Dogotchi: Virtual Pet est disponible depuis le 9 juin 2023 au prix de 13 euros sur l’eShop.

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau basique en anglais est nécessaire pour jouer à Dogotchi: Virtual Pet.

Un jeu qui manque de chien

Il n’y pas grand-chose à dire pour parler de Dogotchi: Virtual Pet. C’est un jeu qui tire sur la corde des nostalgiques et de tous ceux qui possédaient un Tamagotchi dans leur enfance. Nous devons nous occuper de nos petits chiens pixellisés afin de les voir grandir.

Si le concept est connu et efficace, le contenu et le gameplay de Dogotchi: Virtual Pet est bien trop vide pour proposer une aventure console décente. Nous pouvons nous occuper de trois chiens, mais il n’y en a qu’un qui grandit. Quand ils grandissent, nous débloquons des mini-jeux d’arcade pas très passionnants… Ce sont des jeux flashs souvent simplistes et sans difficulté dans lesquels nous devons par exemple esquiver les objets qui nous tombent dessus.

Les interactions avec vos animaux sont très minces. Vous pouvez leur donner à manger parmi les quatre plats différents, leur balancer un torrent d’eau pour les nettoyer eux ou leur habitat, et jouer aux mini-jeux pour augmenter leur fun et les laisser dormir.

Et c’est tout. Il n’y a aucune interaction avec les animaux et aucun autre contenu. Nous débloquons des races dès que nos chiens deviennent adultes. Pour 13 euros, c’est bien évidemment une arnaque qui ne tire que sur la corde sensible des nostalgiques ou de ceux qui aiment s’occuper des animaux.

C’est un jeu qui se fait sur de courtes sessions et qui ne nécessite pas plus de dix minutes par jour.

Bien que nous puissions personnaliser l’habitat de chaque chien, cette personnalisation est assez pauvre et les graphismes ne sont pas très poussés. Le pixel art ne propose pas grand-chose de nouveau et nous fronçons les sourcils quand nous voyons que l’option qui consiste à changer la couleur du fond d’écran fait l’objet d’un DLC payant.

La bande-son est inexistante. Il n’y a aucune musique et uniquement un seul son qui peut devenir très rapidement irritant à chaque interaction.

Le jeu est certes tactile, mais étant donné la pauvreté du gameplay, cela est quelque peu inutile.

Le jeu n’est pas traduit en français, mais il n’y a quasiment pas de texte à lire.

Conclusion 1.8 /10 Dogotchi: Virtual Pet est un copié-collé de Catgotchi: Virtual Pet. Ce free-to-play sur mobile tente de convaincre les amoureux des petites bêtes et les nostalgiques des Tamagotchi. Cependant, sans contenu, sans interaction, et surtout au prix de 13 euros, c’est un jeu qu’il faut à tout prix éviter. LES PLUS La nostalgie des Tamagotchi

La nostalgie des Tamagotchi Tactile ? LES MOINS Aucune traduction française

Aucune traduction française Un contenu vide

Un contenu vide Treize euros ?!

Treize euros ?! Un seul son

Un seul son Aucune interaction avec son animal Détail de la note Contenu 0

Gameplay 0

Graphisme 0

Durée de vie / Prix 0

Bande-son 0