Sabotage Studios a annoncé que le très attendu Sea of Stars est passé gold, ce qui est une excellente nouvelle.

Cela signifie que le développement du RPG est terminé et qu’il n’y aura pas de retard, ce qui signifie qu’il sortira le mardi 29 août sur de multiples plateformes, y compris la famille de consoles Nintendo Switch, et qu’il sera également disponible sur Xbox Game Pass et PlayStation+ Extra. Une démo est disponible sur l’eShop.

Sea of Stars has gone gold!

The master build was submitted to certification, meaning the next people to touch the game will be all of you.

Thanks again for the overwhelming support over the years, we hope you’re looking forward to an exciting adventure! pic.twitter.com/7Dv59LhUIs

— Sea of Stars (@seaofstarsgame) July 28, 2023