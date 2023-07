L’éditeur Akupara Games et le développeur Little Leo Games avaient déjà annoncé Astrea : Six-Sided Oracles, mais une version Nintendo Switch est désormais assurée. Le titre est actuellement prévu pour un lancement en 2023. Astrea : Six-Sided Oracles est un roguelike de construction de deck qui utilise des dés à la place des cartes et propose un jeu « Purification vs Corruption ».

Astrea est un roguelike de création de decks qui remplace les cartes par des dés et fait appel à un système de dégâts unique qui oppose Purification et Corruption. Sélectionnez des dés suffisamment puissants pour débarrasser Astrea du mal qui la ronge et sauver le système stellaire!

Système de « dégâts » unique, la purification contre la corruption : Astrea présente un nouveau type de système de « dégâts ». Vous pouvez utiliser la purification pour blesser les ennemis ou vous guérir. D’un autre côté, la corruption peut vous causer des dégâts ou guérir les ennemis. Vainquez vos ennemis par la purification, ou utilisez la corruption pour utiliser des talents qui vous aideront à prendre le dessus.

Système de santé dynamique : des talents sont débloques par vos points de vie. Vous pouvez encaisser la corruption pour activer ces compétences puissantes. Attention, toutefois, trop de corruption pourrait mener à votre perte! Pas de cartes, des dés! Créez un bassin de dés qui convient à votre style de jeu. Faites votre choix parmi 350 dés et trois types de dés : très sûrs, parfaitement équilibrés ou incroyablement risqués. Ce système de dés est essentiellement conçu sur le principe des risques payants.

Personnalisez vos dés : choisissez votre destin en modifiant les facettes des dés avec de nouvelles actions, mettant les chances de votre côté d'obtenir des résultats puissants.

Choisissez parmi six oracles des braves , chacun offrant des ensembles de dés, des talents et des styles de jeu uniques. Des sorciers ingénieux aux berserkers enragés, que vous préfériez écraser vos ennemis ou les tromper par la ruse, il y a un oracle pour vous.

20 sentinelles de soutien à améliorer : enchantez des machines offrant des jets de dés de soutien et faites-en des compagnons utiles en combat.

Découvrez plus de 170 bénédictions : imprégnez votre oracle d'effets passifs puissants qui changeront complètement vos stratégies de base. Choisissez entre la bénédiction de l'étoile, qui offre des effets passifs moins puissants, ou la bénédiction du trou noir, dont les effets passifs sont puissants, mais ont des répercussions.

Plus de 20 événements aléatoires : trouvez des sites mystérieux qui peuvent changer le cours des événements.

Manipulez vos ennemis et contrôlez votre destinée : les ennemis attaquent avec leurs propres dés, et vous pouvez manipuler leurs dés pour changer leurs intentions.

16 niveaux de difficulté : adaptez votre expérience avec les niveaux de difficulté, question de mettre tous vos talents à l'épreuve.

Il y a longtemps de cela, lorsque les ruines anciennes étaient encore des civilisations florissantes où les gens vivaient dans un bonheur idyllique, une étoile mystique gouvernait l’univers. Ses disciples loyaux, appelés les Oracles à six faces, étaient bénis par leur étoile, qui leur donnait la force de sceller le don des corps célestes dans des reliques mystiques. Tous vivaient dans l’harmonie. Jusqu’à ce jour fatal. Le jour du cataclysme, l’Aube écarlate. Le ciel s’est embrasé, un cataclysme féroce a dévoré le système stellaire en entier, a détruit les fondements de leur société et a corrompu les âmes faibles. Les disciples de l’étoile ont été perdus dans le chaos, leurs créations, éparpillées dans un monde en ruines. Existe-t-il encore des gens capables d’utiliser leurs pouvoirs? Bien longtemps après, les descendants des Oracles à six faces se sont lancés dans une aventure pour finir le combat que leurs ancêtres avaient perdu, afin de sauver leur système stellaire.