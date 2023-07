Après un beau mois de juillet, le mois d’aout va proposer d’autres très bons jeux sur notre console hybride !

Je vous propose notre sélection des jeux à suivre en aout 2023, liste non exhaustive et qui ne prend pas en compte l’éventuel pop d’un Nintendo Direct sauvage, et à chaque jeu, la date de sortie et la description officielle.

Sea of Stars (29 aout)

Sea of Stars raconte l’histoire de deux Enfants du Solstice qui combinent leurs pouvoirs du soleil et de la lune afin d’utiliser la magie d’éclipse, la seule force capable de terrasser les monstrueuses créations d’un alchimiste malfaisant appelé Le Fleshmancer.

Des combats palpitants au tour par tour – Attaques synchronisées, combos, boosts, types de dégâts et contrer les sorts.

Explorez en toute liberté – Nagez, grimpez ou sautez et arpentez le monde sans difficulté.

Une aventure riche en histoires – Des dizaines de personnages et d’arcs narratifs rythmeront ce périple captivant.

Un monde à votre rythme – L’aventure va trop vite ? Voguez, cuisinez, pêchez ou jouez au célèbre jeu de société Wheels.

Die After Sunset (17 aout)

Ils veulent changer le passé… On doit les en empêcher ! Plonge dans une aventure spatio-temporelle remplie d’action : la Terre est attaquée par des extraterrestres, et c’est à toi de mener la résistance contre les murkors dans Mort à la tombée du jour, un jeu de tir roguelite dynamique. Essaie différentes combinaisons d’objets et progresse à travers les missions dans cette course contre la montre pour affronter des boss gigantesques ! S’ils te terrassent, pas d’inquiétude : la mort n’est que le début ! Retourne au combat en étant toujours plus fort à chaque partie !

Tiny Thor (3 aout)

Le héros nordique de Tiny Thor surmonte des niveaux qui regorgent de défis, de dangers et d’obstacles grâce à Mjöllnir. Le jeu se distingue avec ses graphismes en 16 bits, des commandes précises et de l’action fulgurante. Il fera le bonheur des fans de rétro. Les mécanismes du marteau constituent la clé du jeu. Mjöllnir vous permet de réaliser des coups incroyables : un tir ciblé peut rebondir sur les surfaces ainsi que sur les adversaires. Les graphismes en 16 bits dessinés avec soin par Henk Nieborg et la bande sonore composée par Chris Hülsbeck feront le bonheur des joueurs, qu’ils soient fans du style rétro ou non ! Et Tiny Thor a encore bien d’autres atouts ! Ce qui commence comme un jeu de plateformes linéaire se développe au fur et à mesure en une aventure complète avec de nombreuses compétences à débloquer. Le fils d’Odin affrontera des boss retors qui ne lui laisseront aucun répit. Chaque royaume est peuplé d’adversaires puissants qui veulent empêcher le jeune Thor de révéler sa véritable nature divine. Il faudra utiliser toutes vos compétences pour vous imposer !

Samba de Amigo: Party Central (29 aout)

Déchaînez-vous sur la scène avec ce jeu d’action en rythme palpitant ; Amigo et ses amis sont de retour dans Samba de Amigo: Party Central ! Récupérez vos maracas et mettez le feu sur 40 tubes de genres variés, ainsi que sur de nouvelles chansons qui seront disponibles dans un prochain DLC ! Amusez-vous avec vos amis ou en famille grâce aux différents modes de fiesta ! Vous pensez être un pro des maracas ? Relevez les défis StreamiGo! et aidez Amigo à devenir célèbre. Affirmez votre style en personnalisant votre compagnon avec des costumes et accessoires uniques. La fête aux quatre coins du globe : jouez avec 12 amigos et jusqu’à 8 joueurs en ligne en mode Fiesta mondiale. Mettez votre talent en avant en essayant d’atteindre la première place des classements en ligne.

Bomb Rush Cyberfunk (18 aout)

Commencez votre propre cypher et dansez, faites des graffitis, collectionnez les beats, enchaînez les tricks et affrontez la police pour revendiquer votre territoire dans la métropole tentaculaire de New Amsterdam. Red est un street artiste qui a perdu sa tête et possède maintenant une tête robotisée dotée d’une IA. À la recherche de ses racines, il rejoint le Bomb Rush Crew, composé de Tryce et Bel, qui rêvent de conquérir la ville. Ensemble, ils découvriront petit à petit comment la tête de Red a disparu et à quel point son côté humain est intrinsèquement lié à l’univers du graffiti.

Blasphemous 2 (24 aout)

Se réveillant dans une nouvelle contrée étrange, et arraché à sa dernière demeure, le Pénitent est replongé dans le cycle sans fin de la vie, de la mort et de la résurrection. Il n’a d’autre choix que d’explorer ce nouveau monde périlleux et d’en découvrir les secrets tombés dans l’oubli depuis des temps immémoriaux. Se dressant sur votre chemin, des hordes d’ennemis grotesques attendent le jugement final exécuté par la main brutale du Pénitent. Des boss titanesques et contre nature se tapissent également dans les ténèbres, prêts à vous renvoyer dans le tombeau d’où vous venez. Les terrasser ne sera guère aisé, mais avec Blasphemous 2 qui offre plus de possibilités de personnalisation et d’amélioration de vos compétences, ainsi que plusieurs nouvelles armes uniques à manier avec un zèle vertueux et une fureur infinie, nul doute que la victoire est à portée de main. Au final, une seule chose est sûre… Jamais la pénitence ne s’arrête.

Après avoir été extirpé de votre sommeil dans une nouvelle contrée étrange, vous embarquez à nouveau pour un périple cauchemardesque. Ainsi, vous vous aventurerez au cœur d’environnements grotesques et enchanteurs, au charme gothique et truffés de pièges impitoyables. Libre à vous d’aborder ce monde labyrinthique comme bon vous semble, il n’y a pas de mauvais choix, simplement des comptes à régler.

Le Pénitent n’a aucune pitié, et avec une série de nouvelles armes offrant de nouvelles techniques, des exécutions brutales, et des combos étendus, la destruction s’abattra sur quiconque ose se mettre en travers de son chemin. Blasphemous 2 offre de nouvelles façons de jouer, avec la possibilité de personnaliser et d’améliorer vos compétences de base, ainsi que plusieurs nouvelles armes uniques pour exécuter des attaques dévastatrices. Des hordes d’ennemis monstrueux se dressent entre vous et votre objectif ; des boss gangrenés dotés d’attaques uniques et de capacités de destruction qui mettront votre habileté à rude épreuve. Préparez-vous à disputer des combats farouches pour arracher la victoire à vos ennemis et savourer votre triomphe lorsque la poussière retombera.

Un tout nouveau monde vous attend, grouillant de nouveaux PNJ mystérieux avec lesquels vous pouvez interagir. Certains vous offriront leur aide, d’autres vous la demanderont, et d’autres encore vous confieront des missions périlleuses pour obtenir des objets oubliés dans les méandres du temps. Avec tant de choses à voir et à faire, les histoires et les mythes que vous rencontrerez vous aideront à percer les innombrables secrets du jeu, vous permettant ainsi de mieux comprendre ce nouveau monde étrange.

Vampire Survivors (17 aout)

Vampire Survivors est un jeu de survie dans lequel chaque seconde compte, qui s’appuie sur un gameplay minimaliste semé d’éléments de roguelite. Ces jours-ci, l’enfer est plutôt calme… parce que tous ses occupants sont ici ! Vous ne pouvez ni fuir ni vous cacher. Il ne vous reste plus qu’à survivre aussi longtemps que possible, jusqu’à ce que la Faucheuse vienne inexorablement mettre un terme à vos souffrances. En récupérant de l’or à chaque partie, vous pourrez acheter des améliorations qui faciliteront la tâche au prochain survivant.

Moving Out 2 (15 aout)

Que vous exerciez votre activité de P.R.O.U.T. en indépendant ou avec vos amis déménageurs, il est temps d’enfiler votre uniforme Smooth Moves et d’aider les habitants de Packmore à faire leurs cartons (et à les bouger) ! Jouer avec ses amis, ça déménage ! Que vous préfériez la coop en local ou des sessions multijoueur en ligne, vous y trouverez votre bonheur ! Voyagez au-delà de Packmore en traversant des portails inter-dimensionnels et explorez de nouveaux mondes qui regorgent de défis aussi chaotiques qu’hilarants. Moving Out 2 et Smooth Moves font le plein de personnages adorables totalement inédits avec leurs nouveaux P.R.O.U.T. fraîchement recrutés. Mais n’ayez crainte, les contrats de Rye Yu et Sidney ont été renouvelés par la société ! Un mode assistance ? On a ! De nombreuses options d’accessibilité ? Eh oui ! Une flopée de personnages avec d’innombrables personnalisations ? Évidemment !

Brotato (3 aout)

Brotato est un roguelite où vous incarnez une pomme de terre maniant jusqu’à 6 armes à la fois pour combattre des hordes d’extraterrestres. Choisissez parmi une variété de traits et d’objets pour créer des parties uniques et survivre jusqu’à l’arrivée des secours. Un vaisseau spatial du monde des patates s’écrase sur une planète alien. Le seul survivant : Brotato, la seule patate capable de manier 6 armes en même temps. En attente de se faire sauver par ses camarades, Brotato doit survivre dans cet environnement hostile.

Les armes tirent automatiquement par défaut avec l’option de viser manuellement

Parties rapides (moins de 30 minutes)

Des dizaines de personnages disponibles pour personnaliser vos parties (manchot, fou, chanceux, mage et bien d’autres)

Des centaines d’objets et d’armes parmi lesquels choisir (lance-flammes, SMG, lance-roquettes ou bâtons et cailloux)

Survivez à des vagues d’une durée de 20 à 90 secondes chacune et tuez autant d’extraterrestres que possible pendant cette période

Collectez des matériaux pour acquérir de l’expérience et obtenez des objets de la boutique entre les vagues d’ennemis

Options d’accessibilité : ajustez la santé, les dégâts et la vitesse des ennemis pour que la difficulté vous convienne

WrestleQuest (8 aout)

L’AVENTURE CATCHEUSE SUPRÊME – Réalisez des piledrivers, des powerbombs et d’autres techniques de catch dévastatrices pour vous frayer un chemin à travers un univers résolument pixel art où catch pro et RPG fantasy se choquent et s’entrechoquent.

CATCH ET DESTINÉE – Embarquez pour un périple épique en incarnant un héros qui arbore fièrement… des collants ! Passez de jeune rookie à champion du monde en vous entraînant, en apprenant, en vous pavanant et en PERCUTANT tous azimuts ! Votre objectif : le trône de l’univers du catch !

VOS IDOLES VOUS ATTENDENT – Inspirez-vous de grandes légendes du catch telles que « Macho Man » Randy Savage, Jake the Snake Roberts et même André le Géant. Explorez des mondes basés sur leurs carrières extraordinaires.

ACTION EXPLOSIVE – Quand combat RPG classique et catch font bon ménage. Au programme des hostilités : techniques dévastatrices, styles de match et gimmicks à gogo.

GENTILS, MÉCHANTS, LÉZARDS, ROBOTS ET BIEN PLUS ENCORE – Des royaumes sauvages, des monstres exotiques, des figurines de combattants et des alliés en spandex vous attendent dans cette aventure onirique qui transcende les limites du ring.

ÉQUIPEZ-VOUS SUR LA ROUTE QUI MÈNE AU TOP – Choisissez vos techniques, votre style, vos provocs’ et même votre entrée. En un mot comme en cent, apprenez l’art et la manière de devenir le top du top dans le monde 100 % catch de vos rêves.

GigaBash (3 aout)

GigaBash combine le chaos des jeux de combat en arène avec la créativité offerte par les dimensions impressionnantes des créatures de films et jeux Kaiju classiques. Incarnez un titan déchaîné ou un mecha chasseur de titans. Fendez les cieux en invoquant la foudre, utilisez des tours radio comme des matraques ou transformez un quartier entier (ainsi que vos ennemis) en boule de neige géante. Si vous faites suffisamment de dégâts, vous pourrez prendre votre forme ultime en devenant un classe S terrifiant.

Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case (29 aout)

Issu de l’esprit brillant du studio Blazing Griffin, lauréat d’un BAFTA Scotland Award, préparez-vous en 2023 à une nouvelle aventure. Le célèbre détective Hercule Poirot se rend à Londres pour une tâche apparemment simple : sécuriser un tableau pour une exposition, qui sera néanmoins dérobé lors de la soirée d’inauguration. Pour la première fois, les joueurs auront l’occasion de faire équipe avec Hastings, le célèbre acolyte de Poirot dans les livres pour découvrir un nouveau mystère. Découvrez un nouveau lieu, une nouvelle aventure et un nouveau partenaire dans ce nouveau chapitre passionnant d’Hercule Poirot dans sa jeunesse. Dans ce jeu d’aventure et d’enquête, vous incarnerez le célèbre détective Hercule Poirot, qui sera assisté de son jeune assistant Hastings pour assurer le transport, la protection et la vente d’un tableau de valeur de Marie-Madeleine. Le tableau doit être la pièce maîtresse d’une nouvelle exposition dans un musée de Londres, mettant en vedette d’autres œuvres d’art ecclésiastiques prêtées de Bruxelles. Accompagné de votre fidèle bras droit, vous rencontrez, une fois arrivés sur place, le nouveau propriétaire du tableau, Mortimer Ailsworth, et la conservatrice du musée, Evelyn Warbeck. Utilisez les ressources à votre disposition pour examiner la sécurité et protéger le tableau des menaces potentielles. Une semaine plus tard, une soirée de gala aura lieu où tous les protagonistes, et suspects, seront présents. Cependant, les choses tournent mal lorsque le tableau est volé sous le nez d’un public ébahi. Vos sens aiguisés de détective seront sollicités pour découvrir la vérité et trouver le coupable derrière le vol. Serez-vous capable de résoudre le mystère et de récupérer le tableau volé ?

Marble It Up! Ultra (17 aout)

Marble It Up! Ultra est un jeu de plateforme et de billes d’exception conçu par les créateurs de Marble It Up! et Marble Blast. Grâce à sa conception de niveaux de pointe, ses commandes ultra-fluides, ses graphismes somptueux et ses modes multijoueur exaltants, plongez dans une expérience incomparable !

Shotgun King: The Final Checkmate (24 aout)

Les échecs, mais avec un fusil à pompe en lieu et place de votre armée. Un roguelike de stratégie unique, inspiré de l’indémodable jeu d’échecs. Vous êtes le roi noir, mais toute votre armée a déserté vos rangs pour rejoindre les pièces blanches, vous laissant seul avec votre fidèle fusil à pompe royal et les vestiges de votre dignité. Il est grand temps de donner une leçon à ces pièces blanches !

Adore (3 aout)

Adore est un jeu d’action Monster-Taming où le personnage principal, Lukha, est capable d’invoquer et de contrôler des créatures pour combattre à ses côtés d’une manière simple et innovante ! Dans Adore, vous pouvez personnaliser votre gameplay en fonction des créatures que vous capturez. Chacun d’eux a des caractéristiques et des capacités très différentes. Les traits, les capacités spéciales et le système de synergie permettent des styles de jeu encore plus variés et des combos puissants !

Rainbow Skies (11 aout)

Rainbow Skies est un RPG stratégique présenté dans un style isométrique vibrant ! Plongez dans un monde haut en couleur qui fait la part belle aux donjons obscurs et aux combats classiques au tour par tour. Des monstres apprivoisables et un vaste arsenal d’armes, d’équipements et de compétences vous offrent un large éventail de possibilités de personnalisation et de développement des personnages. De nombreuses quêtes secondaires, des villes animées et de passionnants secrets à percer vous inciteront à revenir !

C’est un grand jour pour Damion. Aujourd’hui a lieu son épreuve finale de dompteur de monstres, un métier de choix dans sa ville natale en proie aux incessantes attaques de monstres. Mais après une soirée particulièrement arrosée, Damion fait tout rater… En plus d’échouer à son examen, il détruit le complexe des monstres. Et alors qu’il tente de cacher sa mésaventure à Layne, son examinateur, la situation lui échappe et les voilà plongés dans l’univers impitoyable de deux superpuissances rivales.

Farm Frenzy: Refreshed (4 aout)

Le temps est venu pour le jeu légendaire d’avoir une seconde vie. Farm Frenzy est de retour et c’est pour de vrai – la franchise de simulation de gestion du temps d’arcade de renommée mondiale arrive pour la première fois sur consoles en tant qu’édition spéciale actualisée ! Il est temps d’obtenir votre propre grange virtuelle avec beaucoup de bétail à prendre en charge. Le « jeu agricole » préféré de tous apparaît devant les joueurs sous une nouvelle forme pour offrir une expérience unique du simulateur économique le plus excitant et le plus populaire ! Cette fois, « Farm Frenzy » est sorti dans un espace tridimensionnel, et tout cela pour que vous profitiez au maximum du jeu ! Faites-nous confiance, vous avez gagné le luxe des loisirs quotidiens de l’agriculture.

Gestion de la ferme – vous possédez un grand ranch, mais il doit être nettoyé. Installez une grange confortable pour vos animaux, améliorez les entrepôts et obtenez des bonus quotidiens.

Disponible en 3D – graphiques 3D avancés avec changement dynamique de l’heure du jour et de l’éclairage pour une immersion complète dans la vie rurale.

Météo et saisons changeantes – les prévisionnistes signalent un changement brutal de la météo et même de la saison ! Par une journée ensoleillée, l’herbe au niveau disparaît beaucoup plus rapidement et doit être arrosée tout le temps ! Et quand il pleut, l’herbe pousse sans eau. En automne, le vent emporte non seulement les feuilles mais aussi votre récolte. Assurez-vous de le rassembler immédiatement lorsque vous êtes prêt ! Et en hiver, les animaux ont besoin de vos soins et de votre chaleur.

Chats ou chiens ? – Les deux! Emmenez vos animaux de compagnie avec vous ! Les animaux domestiques peuvent vous aider à chasser les prédateurs et à collecter de la nourriture. Les chiens protégeront vos animaux des ours. Et les chats vous aideront à rassembler des ressources, des œufs aux gâteaux.

Votre propre production – fabriquez divers produits, échangez avec la ville et atteignez vos objectifs. Utilisez les pièces que vous gagnez pour acheter encore plus d’animaux !