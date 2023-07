Les joueurs de Fuga : Melodies of Steel 2 peuvent désormais mettre la main sur le DLC basé sur Tail Concerto.

Le pack de costumes collaboratifs Tail Concerto « s’inspire du même monde que Little Tail Bronx, en équipant les 12 enfants de tenues de policier et de pirate du ciel ». Plus précisément, des costumes sont disponibles pour Malt, Mei, Kyle, Boron, Socks, Chick, Hack, Sheena, Jin, Wappa, Britz et Vanilla. Ils peuvent tous être utilisés pendant l’entracte et l’expédition. Vous pouvez acheter le nouveau DLC au prix de 4,99€ sur l’eShop de la Nintendo Switch.

Tail Concerto est un jeu vidéo d’action-aventure développé par CyberConnect2 et publié par Bandai pour la console Sony PlayStation en 1998 (au Japon) et en 1999 (aux États-Unis). Le jeu a été conçu par le créateur de la série « .hack », Hiroshi Matsuyama, qui a également fondé le studio CyberConnect2.

L’histoire de Tail Concerto se déroule dans un monde fantastique rempli d’îles flottantes habitées par des humains anthropomorphes, des animaux et des robots. Le joueur incarne un jeune chien policier du nom de Waffle Ryebread, qui est membre de la police de la ville de Prairie, située sur une île flottante appelée Nemo. L’île vit en harmonie avec les races animales et robotiques, jusqu’à ce que des mystérieux voleurs de cristaux connus sous le nom de « Black Cats Gang » commencent à semer le chaos.

Le gameplay de Tail Concerto combine des éléments de plateforme, d’action et de puzzle. Le personnage de Waffle peut courir, sauter et utiliser un pistolet pour capturer les criminels, mais il est également capable de monter sur un robot mécanique appelé « Police Robo » pour affronter les ennemis et résoudre certains défis. Un aspect intéressant du jeu est la possibilité de capturer des « mimigas », des créatures volantes qui peuplent le monde du jeu. Ces mimigas peuvent être trouvées dans différents endroits et collectées par le joueur pour obtenir des objets et des bonus.

Le jeu à eu une « suite » intitulée Solatorobo: Red the Hunter, sorti en 2010 au Japon et en 2011 en Amérique du Nord et en Europe, qui se déroule dans le même univers mais présente une histoire indépendante avec de nouveaux personnages et de nouvelles mécaniques de jeu.