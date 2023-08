Lors du Magic 2023 en février, Hironobu Sakaguchi, le père de la série Final Fantasy, a exprimé son intérêt pour une sortie sur PC et une suite de Fantasian.

Ça semble se confirmer, la base de données Steam fait apparaître une version PC du RPG Fantasian pourtant sorti en 2021 exclusivement sur Apple Arcade. Cette exclusivité parait donc terminée. Un espoir pour la Nintendo Switch ?

Fantasian est unRPG développé par le studio japonais Mistwalker (The Last Story), fondé par Hironobu Sakaguchi, le créateur de la célèbre série de jeux vidéo Final Fantasy. Ce jeu a été édité et publié par Apple Inc. et est disponible exclusivement sur l’Apple Arcade. C’est-à-dire exclusivement disponible sur les appareils Apple, tels que les iPhones, les iPads et les Macs exécutant le système d’exploitation iOS et macOS.

La bande-son de Fantasian a été composée par Nobuo Uematsu, un célèbre compositeur qui a également travaillé sur de nombreux jeux de la série Final Fantasy. La musique contribue à l’immersion dans l’histoire et les environnements du jeu, ajoutant une dimension supplémentaire à l’expérience de jeu.

L’histoire de Fantasian se déroule dans un monde fantastique et mystérieux. Les joueurs incarnent le protagoniste du jeu, Leo, qui commence son aventure sans aucun souvenir de son passé. Il se réveille dans un monde étrange et incomplet, et son périple consiste à découvrir ce qui lui est arrivé et comment il en est arrivé là.

Le gameplay de Fantasian propose un système de combat au tour par tour classique, avec des mécanismes stratégiques où les joueurs doivent gérer leurs ressources et utiliser les capacités spéciales uniques de chaque personnage pour vaincre les ennemis puissants. L’un des aspects les plus marquants de Fantasian est son esthétique visuelle distinctive. Le jeu utilise une technique spéciale où les environnements et les personnages sont créés à partir de maquettes physiques, qui sont ensuite numérisées pour créer un monde en 3D réel. Cette approche artistique confère au jeu un aspect unique et charmant, se démarquant des autres RPG traditionnels.

L’histoire de Fantasian commence avec un protagoniste amnésique nommé Leo. Ce dernier se réveille dans un monde étrange et incomplet, sans aucun souvenir de son passé. Il se retrouve dans une contrée mystérieuse appelée « Dimension » – un lieu qui se compose de divers fragments créés à partir des souvenirs des gens.

Dès le début de son périple, Leo fait la connaissance d’une énigmatique jeune fille nommée Kina, qui semble en savoir plus sur le monde étrange dans lequel ils se trouvent. Kina révèle à Leo qu’il est un « Construct, » une sorte de créature artificielle, et que la cause de l’amnésie de Leo est liée à une explosion mystérieuse.

Pour récupérer ses souvenirs perdus et démêler le mystère qui l’entoure, Leo doit entreprendre un voyage à travers diverses régions de la Dimension. Au cours de son aventure, il rencontre de nombreux personnages aux motivations différentes, dont certains deviennent ses alliés dans sa quête.

Pendant son voyage, Leo découvre que la Dimension est confrontée à une menace sérieuse : les « Machines de la Destruction, » une armée de machines malveillantes qui attaquent les différentes régions. Ces machines sont dirigées par un antagoniste puissant et énigmatique nommé « Machine Lifeform. » La tâche de Leo devient alors non seulement de retrouver ses souvenirs, mais aussi de trouver un moyen d’arrêter cette invasion destructrice.

Au fur et à mesure que Leo avance dans son aventure, il découvre des indices sur son passé et les événements qui ont conduit à la situation actuelle de la Dimension. Les souvenirs qu’il récupère lui permettent de mieux comprendre son rôle dans ce monde étrange et l’importance de la lutte contre les Machines de la Destruction.

Tout au long du jeu, Leo et ses compagnons affrontent des ennemis redoutables, résolvent des énigmes et explorent des environnements variés et magnifiques, créés à partir de maquettes physiques, donnant à Fantasian une esthétique visuelle unique.

Au fil de son périple, Leo doit également faire face à des choix difficiles, qui auront des conséquences sur l’histoire et le déroulement du jeu. La quête de Leo le mènera à des révélations choquantes et à des confrontations finales épiques alors qu’il se rapproche de la vérité sur lui-même et sur la menace qui pèse sur la Dimension.