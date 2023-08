The Excrawlers est un slasher action-RPG développé en deux ans par Game Dynasty, un studio indépendant russe. Sorti le 23 février sur Steam, le jeu est disponible depuis le 26 avril 2023 sur la Nintendo Switch au prix de dix euros via l’eShop. Que nous vaut cette expérience aux faux airs de roguelite ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau correct en anglais est nécessaire pour jouer à The Excrawlers.

Un tout petit jeu bien sympathique

The Excrawlers est un slasher action-RPG dans lequel notre personnage, une chasseuse, est pris au piège dans un donjon. Cette dernière doit réussir à tuer tous les boss pour réussir à s’enfuir.

Le jeu débute par un tutoriel qui nous présente les bases. Notre personnage a deux armes, une épée et un arc. L’épée permet de faire des dégâts massifs de zone alors que l’arc permet de frapper sans prendre de risque. Rajoutons à ces deux armes une esquive, et vous avez toutes les mécaniques nécessaires pour jouer à The Excrawlers.

Il y a quatre portes à franchir pour arriver à la fin du jeu. Chaque porte représente un donjon avec son propre univers, ses propres monstres, et ses propres difficultés. Certaines salles auront, par exemple, des tuyaux qui mettront du brouillard si nous les perçons.

Ces donjons possèdent aussi des similitudes et fonctionnent de la même façon. Chaque donjon possède deux salles dans lesquelles nous allons devoir faire deux combats « d’arène ». À la fin de la première salle, nous avons un combat d’arène plus conséquent, et à la fin de la deuxième salle, un combat contre le boss.

Les ennemis, même s’ils possèdent des patterns et des spécificités différentes, ont aussi le même fonctionnement. Il y a l’ennemi qui attaque à distance, celui qui attaque au corps à corps, le mini-boss et les petites créatures qui apparaissent en nombre devant nos pieds.

Dans The Excrawlers, tout repose sur les statistiques et le build que vous allez vous faire. Votre personnage démarre au niveau zéro et vous pourrez, en tuant des monstres, booster votre attaque de mêlée, à distance, votre chance de coup critique, votre défense, etc.

En plus de cette expérience, vous obtiendrez aussi des « titres » en tuant les boss de donjon. Ces cartes permettent de personnaliser votre build en choisissant une amélioration sur les trois que le jeu vous propose.

Des statistiques, des statistiques, encore des statistiques

En plus de ça, vous pouvez vous équiper de cinq gemmes qui permettront là aussi d’augmenter vos statistiques. Ces gemmes sont obtenues en tuant des monstres ou en détruisant des objets. Vous pouvez augmenter le niveau de vos gemmes en possédant trois exemplaires de la même pierre.

Toutes ces améliorations sont permanentes. Même en mourant ou en changeant de donjon, vous garderez ces statistiques et les gemmes que vous avez accumulées. En revanche, vous obtenez aussi des bonus qui disparaissent à la fin de chaque donjon. Ces bonus temporaires s’obtiennent à la fin de chaque combat d’arène et vous permettent de personnaliser votre façon de jouer.

Votre arme pourra, par exemple, tirer des flèches enflammées, vous pourrez avoir un double qui part à l’assaut des monstres, ou une boule qui tourne autour de nous en faisant des dégâts.

Est-ce que toutes ces statistiques offrent une belle expérience de jeu ? La réponse est oui. The Excrawlers est très classique dans sa forme, il n’apporte rien de nouveau par rapport à d’autres jeux, mais il reste très agréable à parcourir.

De bonnes sensations manette en main

Les sensations manette en main sont bonnes, et même s’il faut un temps pour apprivoiser le gameplay et surtout son esquive, il y a un vrai plaisir à frapper les monstres pour augmenter notre chasseuse.

Les boss et les monstres possèdent chacun leur petite touche qui donne envie de débloquer une nouvelle porte afin de découvrir un nouvel univers. Même quand nous mourrons, la frustration est légère et nous avons envie de retourner de suite au combat. La preuve en est, nous avons terminé The Excrawlers d’une seule traite juste par plaisir.

The Excrawlers n’est cependant pas parfait. Le jeu manque un peu de contenu et nous sommes un peu déçus de retomber toujours sur les mêmes récompenses à la fin des combats d’arène.

Il y a aussi toute une partie « narrative » où nous rencontrons des personnages divers et variés dans les donjons qui nous demandent de faire des choix. Ces derniers n’apportent malheureusement pas grand-chose à l’aventure.

Le boss final est un peu plat. Si les autres boss sont vraiment amusants à combattre, celui-ci est un peu pauvre en termes de pattern. Il finit même par répéter en permanence les mêmes attaques au bout d’un certain temps de combat.

Il y a aussi la troisième porte qui comporte un bug à l’avantage du joueur qui biaise l’aventure. À cause d’un monstre qui se dédouble à sa mort, nous gagnons beaucoup trop d’expérience par rapport au reste du jeu.

Pour dix euros, The Excrawlers propose une expérience sympathique mais qui peut paraître légère pour un bon nombre de joueurs. Vous pourrez en effet terminer le jeu en deux – trois heures sans trop de difficulté. Le jeu possède peu de rejouabilité et vous aurez certainement fait le tour dès votre première victoire.

Quelques petits bugs

Les graphismes sont jolis. Nous avons un pixel art qui nous amène tantôt dans la forêt, tantôt dans un monde industriel, et même si le jeu n’est pas magnifique, les designs des monstres restent intéressants et variés.

La bande-son est elle aussi sympathique, et même si parfois la musique s’arrête étonnamment sans raison, elle nous met bien dans l’ambiance sans être trop présente ou au contraire trop discrète.

Le jeu se joue aussi bien en mode docké qu’en mode portable. Le jeu ne propose aucune traduction française. Concrètement, il n’y a pas besoin de lire pour apprécier l’expérience de The Excrawlers. Il vous faudra cependant un bon niveau si vous voulez comprendre les dialogues.

Conclusion 7 /10 The Excrawlers est un slasher action-RPG sans prétention. Sans chercher à révolutionner le genre, il propose une expérience très sympathique et addictive. Pour dix euros, vous avez un jeu assez court avec une durée de vie de deux à trois heures. Cependant, le jeu ne propose aucune traduction française. Bien qu’elle ne soit pas forcément indispensable, elle permet de mieux comprendre le lore. LES PLUS Un gameplay complet

