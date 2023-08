Berlin, Allemagne – 2nd Août, 2023 – Trinity Team, Buddy Productions, et ININ reviennent avec un nouveau jeu dédié à tous les fans du mythique duo de cinéma : Bud Spencer et Terence Hill – Slaps and Beans 2 qui sera disponible en version numérique et physique à partir du 22 septembre 2023. Le jeu est déjà disponible en précommande pour Nintendo Switch, Playstation 4 et 5 sur iningames.com. Une sortie numérique pour Xbox est également prévue.

Cette nouvelle escapade pleine d’action commence exactement là où la dernière s’était arrêtée, mais avec de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Tout d’abord, le jeu présente un système de combat repensé et amélioré, permettant des combos plus articulées et une expérience de combat personnalisée. Les particularités de chaque personnage ont également été développées, en mettant l’accent sur leurs capacités et leurs forces distinctives. De plus, il y aura différents types d’ennemis ainsi que des éléments environnementaux ou des situations qui rendront le combat plus varié. Et bien sûr, des tonnes de nouveaux mini-jeux, qui pourront être rejoués dans une section dédiée de jeu multijoueur, avec la possibilité de mettre au défi jusqu’à quatre joueurs simultanément !

Une autre grande différence par rapport au premier chapitre sera le doublage des voix : à la demande de la communauté des fans, les scènes de cinématiques ne seront pas seulement narrées par des personnages, mais également doublées en italien, allemand, espagnol et anglais. Par exemple, parmi les doubleurs italiens, la voix de Terence sera celle du grand Michele Gammino, la voix officielle de Harrison Ford et surtout la dernière personne à avoir doublé Terence dans les trois derniers films de Bud et Terence. Le texte du jeu sera également disponible en français.