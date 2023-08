Je vous propose de faire le point avec vous les sorties de cette semaine sur l’eShop Nintendo Switch.

Les sorties de la semaine :

Adore

A Guidebook of Babel

Akiba’s Trip: Undead & Undressed Director’s Cut

Alchemy Poipoi S

A Short Tale

Barony

Brain On: Dot Physics

Brotato

Death Becomes You

Deltazeal

Elypse

Ferris Mueller’s Day Off

Flutter Away

GigaBash

Last Mage Survivors

Leafy Trails

Lost Egg : The Final

Mega Ramp Moto

MistWorld the After

Moolii’s Dreamland

Secret Summoner

Side Decide

The Forgotten Room

The Master’s Pupil

The Red Exile: Survival Horror

Tiny Thor

Trapped in the Kanal

Venba

Veritas

Wizardry School: Escape Room

Would You Like to Run An Idol Cafe? 3

Nintendo Switch Online :



NC

Précommandes Nintendo Switch :

Vampire Survivors

Démo de la semaine :

Les DLC de la semaine :

NC