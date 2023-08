Ce n’est une surprise pour personne, Zelda : Tears of the Kingdom est déjà proche des 20 millions de ventes, et devient en un peu plus d’un mois le 9ᵉ jeu le plus vendu de l’histoire de la Nintendo Switch, LTD !

Pas de surprise non plus du coup, c’est le meilleur démarrage de la série, de très loin. Ce nouveau Zelda reboost aussi, logiquement, les ventes de The Legend of Zelda : Breath of the Wild qui s’offre un rebond de 800k quand même. On ne parlera pas du succès toujours aussi hallucinant de Mario Kart 8 Deluxe, premier jeu hors line-up de la console, portage d’un jeu Wii U, qui s’approche des 60 millions de ventes. Pharaonique.

1. Mario Kart 8 Deluxe : 55,46 millions (+ 1,67 million)

2. Animal Crossing : New Horizons : 42,79 millions (+ 580.000)

3. Super Smash Bros Ultimate : 31,77 millions (+ 680.000)

4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 30,65 millions (+ 840.000)

5. Super Mario Odyssey : 26,44 millions (+ 680.000)

6. Pokémon Épée et Bouclier : 25,92 millions (+ 100.000)

7. Pokémon Ecarlate et Violet : 22,66 millions (+ 560.000)

8. Super Mario Party : 19,39 millions (+ 250.000)

9. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 18,51 millions (N)

10. New Super Mario Bros. U Deluxe : 16,17 millions (+ 760.000)

Autre information qui a son importance : Au total et donc depuis mars 2017, 1,088 milliard de jeux Nintendo Switch ont été vendus.