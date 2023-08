Cela fait maintenant plusieurs années que le programme « jeux à l’essai » propose ponctuellement des jeux gratuitement pendant une durée limitée, le dernier arrivé du programme pour les utilisateurs du store US est Dragon Ball FighterZ. Celui-ci sera entièrement jouable gratuitement du 4 au 10 aout.

#NintendoSwitchOnline members! From 8/4 at 10am PT to 8/10 at 11:59pm PT, you can download and try the full DRAGON BALL FighterZ game at no additional cost. Learn more: https://t.co/JrICTXewUM pic.twitter.com/HIWIjthZ2c — Nintendo of America (@NintendoAmerica) August 3, 2023

Dragon Ball FighterZ est un jeu vidéo de combat développé par Arc System Works et édité par Bandai Namco Entertainment. Il est basé sur la franchise populaire de manga et d’anime Dragon Ball créée par Akira Toriyama. Le jeu est sorti initialement le 26 janvier 2018 sur PlayStation 4, Xbox One et PC, puis plus tard sur Nintendo Switch.

Le jeu se démarque par son style graphique en 2.5D, où les personnages et les décors sont en 3D, mais les mouvements se déroulent sur un plan 2D. Cela permet de recréer l’esthétique et l’action des combats tels qu’ils sont dépeints dans l’anime. Le gameplay de Dragon Ball FighterZ est axé sur les combats en équipe de trois personnages, où les joueurs peuvent choisir leurs combattants parmi une large sélection de personnages emblématiques de l’univers Dragon Ball, tels que Son Goku, Vegeta, Piccolo, Frieza, Cell, et bien d’autres encore. Chaque personnage a ses propres attaques, combos, et super attaques spéciales qui correspondent à leur style de combat dans la série.