Que ce soit avec les dessins de phallus dans les grottes préhistoriques, dans la littérature avec L’école des filles, le « premier » roman érotique français ou les romans du Marquis de Sade, au cinéma avec Emmanuelle, L’Empire des sens et plus récemment Mektoub, My Love, la sexualité, et dans un certain sens, l’érotisme, ont toujours été représentés dans notre société. Ce n’est donc pas étonnant que le jeu vidéo, considéré comme le dixième art, s’empare de ce sujet. Eroblast: Waifu Dating Sim est à la base un free-to-play sur mobile interdit au moins de seize ans développé par les polonais de Vivid Games (Real Boxing 2, Gravity Rider Zero) et édité par d’autres polonais, ceux de QubicGames (Dig Deep, DungeonTop). Disponible depuis le 14 juillet 2023 sur Nintendo Switch au prix de quinze euros sur l’eShop, arrivera-t-il à nous séduire ?

Avant de commencer le test, nous tenons à préciser que le jeu ne propose aucune traduction française. Un niveau bon en anglais est nécessaire pour jouer à Eroblast: Waifu Dating Sim.

Cream, get on top, cream, you will cop

Si vous êtes aussi néophytes que nous à la culture internet, une « waifu » est un personnage féminin fictif pour lequel nous ressentons de l’attirance. Le terme vient de la prononciation japonaise du mot anglais « wife ». Par extension, ce terme est aussi utilisé pour désigner sa femme idéale.

Dans Eroblast: Waifu Dating Sim, votre objectif est clair. Vous devez parler avec des potentielles « waifus » pour apprendre à les connaître… et obtenir des photographies suggestives.

Vous êtes sur une sorte d’application de rencontre et vous pouvez choisir à quelle femme vous souhaitez parler. Elles sont séparées en deux catégories. D’un côté, il y a les filles normales (« regular ») et les filles « hot ». Les filles « hot », comme le nom l’indique, nous permettent de parler à des femmes qui vont vous envoyer des photographies bien plus suggestives que les autres.

Le problème, c’est que ces demoiselles ont un prix, et nous devrons payer des diamants, l’une des monnaies du jeu, afin de pouvoir leur parler. Et pour gagner ces diamants, il faut faire des puzzles de type match-3, à la manière d’un Candy Crush.

Eroblast: Waifu Dating Sim propose deux cent puzzles dans lesquels vous devez détruire des tuiles dans un nombre de coups limités. Il y a des tuiles spéciales, comme les bulles que nous devons éclater, ou le lierre qui se répand sur notre puzzle et efface le reste.

Lorsque nous réussissons un puzzle, nous gagnons des pièces en fonction de notre score. Celles-ci nous permettent de parler aux femmes. Un dialogue coûte soixante-quinze pièces, et parfois nous devrons relancer la conversation pour avoir une réponse.

Lorsque nous obtenons minimum deux étoiles (sur trois), nous obtenons des diamants. Ces derniers sont beaucoup plus rares et sont des reliquats du free-to-play. Outre la possibilité de dépenser mille diamants pour parler à ces femmes « hot » (le coût est de cinq niveaux à trois étoiles), les diamants vous permettront d’acheter des bonus divers et variés pour les puzzles, de donner des réponses plus « efficaces » pour plaire à nos conquêtes ou de les faire revenir quand celles-ci s’absentent pendant trente minutes IRL (autre reliquat du free-to-play).

Un dating sim aux dialogues pas très crédibles

Et sinon, quand est-il du gameplay ? Déjà, comme la plupart des jeux « érotiques », Eroblast: Waifu Dating Sim est un simulacre de jeu de rencontre. Il n’y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises réponses et tous les chemins nous mènent à des dialogues qui se veulent érogènes. Nous pouvons sortir des phrases misogynes, déplacées, qui ne fonctionneront jamais dans la vraie vie, pas de problème, elles feront mouches. (ces phrases correspondent certainement aux attentes du public-cible) Le nombre de choix est assez limité, et nous allons automatiquement prendre la réponse avec les diamants pour avancer plus vite.

En plus d’être affreusement gênants, l’écriture des personnages est terriblement clichée et déjà-vu. Entre l’intello romantique, la dominatrice, la créative, la sportive, nous enchaînons les stéréotypes un à un et les dialogues peu crédibles.

Le potentiel érotique des récits se retrouve alors amoindri, écrasé par le manque de vraisemblance des personnages et des situations. Nous terminions même à valider au plus vite les dialogues et à lire en diagonale ces derniers pour les expédier au plus vite. Même si les photographies suggestives (très softs par ailleurs) que nous gagnons pourraient nous plaire, le contexte dans lequel nous les recevons nous laisse de marbre.

Étonnamment, le jeu brille non pas avec ses scènes tendancieuses mais avec sa partie puzzle. Eroblast: Waifu Dating Sim propose des puzzles certes très classique, mais le level design est assez soigné et les mécaniques se renouvellent assez régulièrement pour ne pas s’ennuyer.

Il y a plusieurs pouvoirs à obtenir en combinant un grand nombre de tuiles de même couleur et des combos assez intéressants qui permettent plusieurs possibilités. Les objectifs sont eux aussi assez variés pour éviter la répétitivité.

Malheureusement, certaines mécaniques propres au free-to-play entravent parfois le plaisir. Les niveaux reposent bien trop souvent sur les tuiles que nous obtenons au départ, et donc sur l’aléatoire. Certains niveaux pourront se résoudre en moins de quatre coups alors que nous devrons refaire au moins trente fois d’autres juste parce que nous manquons de chance.

C’est aussi dommage qu’une grosse partie du contenu fasse partie d’un DLC. Nous avons la sensation d’un jeu par kit. Par ailleurs, le prix de quinze euros est vraiment excessif pour son contenu. Le jeu propose une durée de vie conséquente mais dépend énormément des mécaniques de free-to-play.

Les graphismes sont réussis et les photographies plairont au public-cible. Il y en a pour tous les goûts, et les dessins de ces jeunes demoiselles remplissent leur fonction. La bande-son, avec uniquement deux chansons en tout et pour tout, est famélique. Ces dernières mettront à rude épreuve votre patience.

Le jeu n’est pas traduit en français et il faut un bon niveau pour pouvoir jouer à Eroblast: Waifu Dating Sim. Le jeu est tactile, ce qui le rend très agréable en portable. En revanche, certains bugs nous obligent à rejouer plusieurs dialogues quand une de nos « waifus » décide de s’absenter.

Conclusion 4.6 /10 Ironiquement, Eroblast: Waifu Dating Sim est un piètre dating sim avec des personnages clichés et des dialogues invraisemblables mais un jeu de puzzle assez agréable. Le jeu possède encore beaucoup de reliquats hérités de sa version free-to-play qui freinent son rythme. Son prix est vraiment excessif pour son contenu. Attention, le jeu n’est pas traduit en français. LES PLUS Des graphismes plutôt réussis

