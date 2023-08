Comme leaké il y a peu, @Pokemon confirme à l’instant la présentation type Nintendo Direct, nommé Pokemon Presents, pour le 8 aout prochain à 6h00 PDT, soit 15h00 en France.

On nous promet 35 minutes de nouvelles Pokémon toutes fraîches !

The next #PokemonPresents arrives soon, Trainers!

Tune in to our official YouTube channel at 6:00 a.m. PDT on August 8 for 35 minutes of Pokémon news and updates! 🎊

— Pokémon (@Pokemon) August 4, 2023