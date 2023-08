Et c’est reparti pour un tour !

Les dernières informations sur le supposé successeur de la Nintendo Switch proviennent des initiés/leakers Nate the Hate et Andy Robinson de VGC, et ils concernent certaines spécifications techniques et autres petits détails.

Voici un résumé des informations partagées :

la console aura un écran LCD de 8 pouces (la OLED est à 7 pouces)

la console disposera d’une capacité de stockage interne de 512 Go

le lancement est prévu fin 2024, aux alentours de septembre/octobre

la console devrait être lancée avec un nouveau Mario 3D

la console utilisera un nouveau format de cartouche

Encore une fois, il s’agit de rumeurs qui ne sont en aucun cas vérifiées ou vérifiables. Ne prenez aucune des informations pour acquises.