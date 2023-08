Master Detective Archives : RAIN CODE a été lancé en exclusivité sur Nintendo Switch il y a un peu plus d’un mois et l’éditeur Spike Chunsoft a déjà fait le point sur les ventes.

Spike Chunsoft et le développeur Too Kyo Games ont révélé que le total des expéditions et des ventes numériques pour Master Detective Archives : RAIN CODE s’élève désormais à plus de 300 000 exemplaires dans le monde au 31 juillet 2023. C’est un véritable exploit pour une toute nouvelle IP disponible sur une seule plateforme ! Parallèlement à cette annonce, Spike Chunsoft a également mis à jour les restrictions pour ceux qui souhaitent diffuser le jeu en streaming. Le jeu étant disponible depuis plus d’un mois, Spike Chunsoft autorise les vidéos de gameplay créées par les utilisateurs et contenant des séquences jusqu’au chapitre 2, ce qui explique pourquoi on stream peu le jeu sur notre chaine Twitch.

Le jeu se déroule dans la ville de Rain City, où un mystérieux tueur en série sévit. Le joueur incarne Yuma Kagami, un jeune détective qui doit résoudre une série de meurtres en utilisant ses talents de déduction et ses capacités spéciales. Le gameplay de Master Detective Archives: Rain Code est divisé en deux phases : l’exploration et la résolution d’énigmes. Pendant l’exploration, le joueur peut se déplacer librement dans la ville et interagir avec les objets et les personnages. Lors de la résolution d’énigmes, le joueur doit utiliser ses compétences de déduction pour trouver des indices et résoudre des puzzles.