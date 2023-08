Crypto Miner Tycoon Simulator débarquera sur Nintendo Switch la semaine prochaine. Le jeu est prévu pour le 17 août 2023.

Le jeu proposera d’énormes améliorations de performance. La taille du fichier de sauvegarde pour une installation moyenne a été réduite de 200 Mo à environ 60 Ko et le temps de sauvegarde d’une partie moyenne a été réduit de plus de 30 secondes à seulement deux secondes. Le portage comprend également diverses améliorations de la qualité de vie qui permettent de construire rapidement des plates-formes et des installations minières.

Construisez des plates-formes pour miner du bitcoin, de l’ethereum et d’autres crypto-monnaies. Effectuez des transactions sur le marché pour accroître votre richesse. Développez votre entreprise dans de nouveaux bureaux. Embauchez des employés qualifiés et assignez-leur des tâches. Crypto Miner Tycoon Simulator est une simulation complète de l’activité de minage de crypto-monnaies. Plusieurs scénarios sont disponibles. Dans le premier, vous commencez en tant qu’adolescent dont le père fortuné est hypnotisé par la monnaie numérique. Il n’est pas vraiment doué pour la technologie, alors il vous donne un peu d’argent et vous met au défi de créer une entreprise de minage de crypto-monnaies :

Revivez l’histoire de l’exploitation minière

Commencez dans votre chambre en 2010

Taux de change des pièces historiquement exacts

Divers événements, y compris le déblocage de nouveaux matériels

Accélérer l’horloge du jeu jusqu’à 28800x

Le jeu utilise des prix réels pour les pièces, mais vos actions peuvent changer le cours de l’histoire. Par exemple, vous pouvez mettre en place un service de relations publiques qui influencera les médias et fera monter ou descendre le cours de certaines pièces.

Construire des plates-formes d’exploitation minière

Assembler des plates-formes à partir de pièces de PC

Installer des logiciels

Utiliser des racks pour organiser l’espace et diriger la chaleur

Remplacer les pièces cassées et les composants obsolètes

Un moteur de jeu C++ personnalisé a été écrit spécialement pour ce jeu afin de prendre en charge des milliers d’unités de matériel d’exploitation minière par installation.

Minez des pièces

Jouez à l’ère du minage par CPU, GPU, FPGA et ASIC.

Minez du Bitcoin, de l’Ethereum et plus encore…

Taux de hachage réseau réalistes

Gestion de l’énergie, de la chaleur, du bruit et de la poussière

Construisez des centres de données avec des systèmes de refroidissement et de faibles niveaux de poussière. Réduisez le bruit dans les laboratoires de recherche.

Gérez votre entreprise

acheter ou louer de nouveaux bureaux

embaucher du personnel

fixer les horaires de travail et les priorités des tâches

payer les factures mensuelles et les salaires

Vous pouvez débloquer des heures supplémentaires en améliorant votre compétence de gestion ou en engageant des gestionnaires professionnels.

Recherche

développer les compétences des employés

créer des laboratoires de recherche

découvrir de nouvelles technologies avant la concurrence

créer sa propre monnaie et lancer l’ICO

Chaque scénario de jeu a un objectif de recherche spécial lié à l’histoire.

Personnalisation

Personnalisez votre personnage

Définir le code vestimentaire des employés

Utilisez la monnaie de votre choix ($, GBP, EUR, RUB, CNY…)

Système impérial et métrique pris en charge